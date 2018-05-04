В библиотеке на Родионовской споют «День Победы»

В преддверии праздника Великой Победы, 8 мая, в библиотеке № 239 на Родионовской улице прозвучат военные песни.

— Война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страданиявоенного времени не оставляют места для песен… и, тем не менее, песнявсегда сопровождала солдат в походе и на привале, а иногда и в бою, — отметили в библиотеке. Гости узнают историю создания известных и любимых несколькими поколениями композиций: «Священная война», «Темная ночь», «Катюша». В конце программы все вместе участники споют песню «День Победы».

Мероприятие начнется в 14.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный для всех желающих. (ск)