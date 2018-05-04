Ещё
В библиотеке на Родионовской споют «День Победы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке на Родионовской споют «День Победы» 

Управа района Куркино 20 минут назад
Фото: Управа района Куркино
В преддверии праздника Великой Победы, 8 мая, в библиотеке № 239 на Родионовской улице прозвучат военные песни.
— Война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страданиявоенного времени не оставляют места для песен… и, тем не менее, песнявсегда сопровождала солдат в походе и на привале, а иногда и в бою, — отметили в библиотеке. Гости узнают историю создания известных и любимых несколькими поколениями композиций: «Священная война», «Темная ночь», «Катюша». В конце программы все вместе участники споют песню «День Победы».
Мероприятие начнется в 14.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный для всех желающих. (ск)
Управа района Куркино: последние новости
Ученики школы №2005 на Родионовской возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата Спорткомплекс для всей семьи появится в СЗАО Юные атлеты из Куркина отличились на спортивном фестивале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала27
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов2
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение