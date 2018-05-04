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Рэдклифф поддержала новые требования ИААФ к уровню тестостерона
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Рэдклифф поддержала новые требования ИААФ к уровню тестостерона 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Чемпионка мира 2005 года и рекордсменка в марафоне Пола Рэдклифф поддержала новые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций, требующие, чтобы легкоатлетки с высоким содержанием тестостерона снизили уровень гормонов в крови.
«Нет универсального ответа и решения, которое устроит всех. Но новые правила пытаются сделать правила более честными.
Дело здесь вовсе не в одной Кастер Семеня. Это нечестно и по отношению к ней. Почему все ставят её в центр этой новости? Если бы дело было только в одной спортсменке, такие правила никогда бы не появились. Но факт заключается в том, что сейчас бегуньи, выходя на дистанцию 800 м, знают, что им не завоевать медали. Это основа всего», — цитирует Рэдклифф BBC.
Новые правила требуют, чтобы легкоатлетки с высоким содержанием тестостерона снизили содержание гормонов в крови не менее чем до 5 нмоль/л. В эту группу входит и двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня. Спортсменке придётся снизить уровень тестостерона, чтобы продолжить выступление в международных соревнованиях.
Рэдклифф во время своей карьеры неоднократно обвиняли в приёме допинга. Обвинения появились после того, как легкоатлетка отказалась обнародовать результаты тестов своих допинг-проб. Вина Рэдклифф так и не была доказана.
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