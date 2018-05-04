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Сестры Аверины вошли в предварительный состав сборной на ЧЕ по художественной гимнастике
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Сестры Аверины вошли в предварительный состав сборной на ЧЕ по художественной гимнастике 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Дина и Арина Аверины вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет с 1 по 3 июня в испанской Гвадалахаре. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Срок приема заявок от национальных федераций истекает 4 мая. В рамках чемпионата Европы будут разыграны награды в индивидуальном многоборье и в многоборье в групповых упражнениях у женщин. Также определится победитель турнира в командном турнире юниорок, пройдут финалы в индивидуальных упражнениях у юниорок и финалы в групповых упражнениях у женщин.
"В индивидуальное многоборье на чемпионат Европы у нас предварительно заявлены Дина и Арина Аверины", — сказала собеседница ТАСС.
Чемпионат Европы 2016 года, который проходил в мае в Будапеште, стал для 19-летних сестер Авериных первым крупным стартом на высоком уровне. Дина выиграла золото в командном первенстве и в упражнениях с обручем и лентой, в ее активе также серебро в упражнении с булавой. Арина Аверина, в свою очередь, к золоту командного первенства добавила медали высшего достоинства за упражнения с булавами и мячом.
На чемпионате мира-2017 в итальянском Пезаро сестры Аверины также разделили все возможные золотые награды. Дина первенствовала в индивидуальном многоборье, упражнениях с обручем и булавами, заняв вторые места в упражнениях с мячом и лентой. Арина была первой в упражнениях с мячом и лентой. В ее активе также серебряные награды за личное многоборье и обруч, а также бронза за упражнения с булавами.
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