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Моуринью: «Фариа смог бы тренировать „Арсенал“
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Моуринью: «Фариа смог бы тренировать „Арсенал“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что его помощник Руй Фариа смог бы начать самостоятельную работу.
Напомним, на неделе появились слухи о том, что Фариа может возглавить «Арсенал».
"Думаю, Фариа мог бы начать тренировать «Арсенал». Не знаю, хочет ли он стать главным тренером. Но мне кажется, что Руй справится.
Фариа мой друг, а не только помощник. Если мой друг однажды получит большую работу, я помогу ему собрать вещи, донесу чемоданы и пожелаю удачи.
Если это случится, я буду первым, кто порадуется за него. Я встретил Руя ещё тогда, когда он был ребёнком в университете. С тех пор мы вместе уже 18 лет. Поэтому если он станет главным тренером, я буду очень рад", — цитирует Моуринью Goal.
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