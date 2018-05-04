Моуринью: «Фариа смог бы тренировать „Арсенал“

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что его помощник Руй Фариа смог бы начать самостоятельную работу.

Напомним, на неделе появились слухи о том, что Фариа может возглавить «Арсенал».

"Думаю, Фариа мог бы начать тренировать «Арсенал». Не знаю, хочет ли он стать главным тренером. Но мне кажется, что Руй справится.

Фариа мой друг, а не только помощник. Если мой друг однажды получит большую работу, я помогу ему собрать вещи, донесу чемоданы и пожелаю удачи.

Если это случится, я буду первым, кто порадуется за него. Я встретил Руя ещё тогда, когда он был ребёнком в университете. С тех пор мы вместе уже 18 лет. Поэтому если он станет главным тренером, я буду очень рад", — цитирует Моуринью Goal.