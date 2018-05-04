Новые способы обмана: в Самаре заговаривают денежные купюры и продают клады

В преддверии Дня Победы в областной столице активизируются мошенники, говорят представители полиции. Злоумышленники становятся всё изобретательнее. Преступники продают поддельные шубы, фальшивые монеты из кладов, снимают порчу с денег и украшений. Сотрудники самарской полиции рассказали о новых мошеннических схемах и о том, как не попасться на удочку злоумышленников.

Купюры из «банка приколов»

Пенсионеры разменивают преступникам фальшивые купюры

В силу возраста пожилые люди чаще других попадаются на приманки мошенников. Пенсионеры привыкли получать подарки и денежные выплаты на майские праздники, этим и пользуются преступники. Под видом социальных работников они попадают в квартиры к жертвам и предлагают получить выплаты в размере 1000–1500 рублей. Злоумышленники протягивают пенсионерам купюры из «банка приколов» номиналом 5000 рублей и просят принести сдачу. Иногда мошенники не ограничиваются разменом купюр и проникают в квартиры под предлогом попить воды. В тот момент, когда бабушки и дедушки идут за стаканом, преступники воруют всё, что могут с собой унести.

Цыганские «маги» и «целители»

Цыганки сменили этническую одежду на повседневную

Пожилых самарцев запугивают недугами и несчастьями. Полицейские говорят, что в основном, этим занимаются представители цыганской народности. Они рассказывают жертвам о проклятых деньгах и заколдованных ювелирных украшениях. Потерпевшие выносят преступникам материальные ценности из квартир и меняют их на ритуальные куклы, нарезанную бумагу и салфетки. После преступники пропадают с деньгами.

— Сейчас цыгане одеваются более демократично. Они уже не ходят в разноцветных юбках ручной работы. Как правило, они носят обычные джинсы, кофты или рубашки, — рассказал начальник оперативно-розыскного отдела У МВД России по Самаре Алексей Елизаров.

Злые начальники и доверчивые стажеры

Преступники давят на молодых сотрудников морально

Иногда мошенники представляются директорами крупных коммерческих организаций. Они, как правило, звонят новичкам или стажерам и начинают требовать с тех деньги. Испуганные работники отдают определенную сумму курьерам либо переводят ее на счет мошенников через электронные терминалы.

Компенсации со знаком «минус»

Сотрудники полиции рекомендуют покупать лекарства в аптеках

Продвинутые пенсионеры покупают через интернет биологически активные добавки (БАД). Иногда такие покупки не приносят пользы здоровью, но и не вредят. Спустя время пожилые люди забывают о своих покупках и им начинают звонить преступники. Злоумышленники представляются сотрудниками прокуратуры или суда. Они сообщают гражданам о пустой трате денег. Мошенники говорят, что уже поймали продавцов и готовы компенсировать ущерб большой суммой денег. После они предлагают оплатить перевод денежных средств с последующим возвратом. Некоторые попадаются, и из них качают деньги по несколько месяцев.

Один из самарцев перевел преступникам 2 миллиона рублей, прежде чем понял, что его обманули.

«Драгоценные» монеты из кладов

Горожане покупают фальшивые монеты за реальные деньги

Недавно появился новый вид мошенничества. Выходцы из средней Азии предлагают прохожим купить монеты, найденные при строительстве различных объектов. Сотрудники полиции сообщают, что такие «драгоценности» стоят сущие копейки и не представляют материальной ценности. Обычно их заказывают с китайских сайтов и продают доверчивым горожанам на улицах.

Поддельные шубы из искусственного меха

Некоторые преступники продают дорогие шубы из соболя или норки за огромные деньги. Такая одежда делается из искусственного меха. Злоумышленники предлагают жертвам купить шубу в два, а то и три раза дешевле. Горожане соглашаются, расстаются с крупными суммами денег и остаются с поддельными шубами.

Что делать и как не стать жертвой

Правоохранители просят горожан сообщать о фактах мошенничества

Сотрудники полиции рекомендуют самарцам не пускать незнакомых людей на порог своего дома. Требовать у сотрудников коммунальных служб и социальных работников соответствующие документы. В случае возникновения сомнений звонить в управляющие компании, газовые службы и водоканал. Также правоохранители сообщили, что преступников можно задерживать самостоятельно до приезда полиции.

В областной столице наблюдается снижение преступлений, связанных с мошенничеством. По сравнению с прошлым годом уровень преступности снизился примерно на 10%. Наибольшее количество преступлений происходит в спальных районах Самары. Мошенники орудуют на территории Советского, Октябрьского, Промышленного и Железнодорожного районов. Большая доля преступлений приходится на период с 10:00 до 18:00.