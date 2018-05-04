Прямая трансляция Чемпионата Европы по спортивной борьбе (Каспийск, 2018)

Прямая трансляция Чемпионата Европы по спортивной борьбе (Каспийск, 2018) Сетевое издание «Mirmol.ru» является информационным партнером Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 в Каспийске. Теперь на нашем сайте вы можете смотреть прямую трансляцию чемпионата с трех разных ковров.

Источник: https://ok.ru/group/54649186156792/video/c1513976 ПРОГРАММА

чемпионата Европы по спортивной борьбе

с 27 апреля по 6 мая 2018 года!ПРОГРАММА УТОЧНЯЕТСЯ!

ГРЭППЛИНГ

Пятница

27.04.2018 10:00 — 17:30 Предварительные схватки и полуфиналы

Грэпплинг женщины 53, 58, 64, 71, +71 кг Грэпплинг мужчины 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг 17:30 — 18:00 Церемония открытия

18:00 — 20:00 Финалы III-V, I-II Грэпплинг женщины 53, 58, 64, 71, +71 кг Грэпплинг мужчины 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг 20:00 — 21:00 Церемония награждения

Суббота

28.04.2018 10:00 — 17:30 Предварительные схватки и полуфиналы

Грэпплинг ГИ женщины 53, 58, 64, 71, +71 кг Грэпплинг ГИ мужчины 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг 18:00 — 20:00 Финалы III-V, I-II Грэпплинг ГИ женщины 53, 58, 64, 71, +71 кг Грэпплинг ГИ мужчины 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг 20:00 — 21:00 Церемония награждения

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Понедельник

30.04.2018 11:00 — 15:30 Предварительные поединки: греко-римская борьба 55-63-77-87-130 кг 18:00 — 19:30 Полуфиналы: греко-римская борьба 55-63-77-87-130 кг Вторник

01.05.2018 11:00 — 15:30 Предварительные поединки: греко-римская борьба 60-67-72-82-97 кг Утешительные поединки: греко-римская борьба 55-63-77-87-130 кг 16:45 — 17:15 Церемония открытия

17:15 — 18:00 Полуфиналы: греко-римская борьба 60-67-72-82-97 кг 18:00 — 21:00 Финалы: греко-римская борьба 55-63-77-87-130 кг Церемония награждения

Среда

02.05.2018 11:00 — 14:00 Утешительные поединки: греко-римская борьба 60-67-72-82-97 кг 18:00 — 21:00 Финалы: греко-римская борьба 60-67-72-82-97 кг Церемония награждения

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

Среда

02.05.2018 11:00 — 14:00 Предварительные поединки: женская борьба 50-55-59-68-76 кг 17:15 — 18:00 Полуфиналы: женская борьба 50-55-59-68-76 кг Четверг

03.05.2018 11:00 — 14:00 Предварительные поединки: женская борьба 53-57-62-65-72 кг Утешительные поединки: женская борьба 50-55-59-68-76 кг 17:15 — 18:00 Полуфиналы: женская борьба 53-57-62-65-72 кг 18:00 — 21:00 Финалы: женская борьба 50-55-59-68-76 кг Церемония награждения

Пятница

04.05.2018 11:00 — 14:30 Утешительные поединки: женская борьба 53-57-62-65-72 кг 18:00 — 21:00 Финалы: женская борьба 53-57-62-65-72 кг Церемония награждения

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Пятница

04.05.2018 11:00 — 14:30 Предварительные поединки: вольная борьба 57-65-70-79-97 кг 17:15 — 18:00 Полуфиналы: вольная борьба 57-65-70-79-97 кг Суббота

05.05.2018 11:00 — 14:30 Предварительные поединки: вольная борьба 61-74-86-92-125 кг Утешительные поединки: вольная борьба 57-65-70-79-97 кг 17:15 — 18:00 Полуфиналы: вольная борьба 61-74-86-92-125 кг 18:00 — 21:00 Финалы: вольная борьба 57-65-70-79-97 кг Церемония награждения

Воскресенье

06.05.2018 16:00 — 17:45 Утешительные поединки: вольная борьба 61-74-86-92-125 кг 18:00 — 21:00 Финалы: вольная борьба 61-74-86-92-125 кг Церемония награждения