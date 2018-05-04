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Прямая трансляция Чемпионата Европы по спортивной борьбе (Каспийск, 2018)
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Прямая трансляция Чемпионата Европы по спортивной борьбе (Каспийск, 2018) 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Прямая трансляция Чемпионата Европы по спортивной борьбе (Каспийск, 2018) Сетевое издание «Mirmol.ru» является информационным партнером Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 в Каспийске. Теперь на нашем сайте вы можете смотреть прямую трансляцию чемпионата с трех разных ковров.
Источник: https://ok.ru/group/54649186156792/video/c1513976 ПРОГРАММА
чемпионата Европы по спортивной борьбе
с 27 апреля по 6 мая 2018 года!ПРОГРАММА УТОЧНЯЕТСЯ!
ГРЭППЛИНГ
Пятница
27.04.2018 10:00 — 17:30 Предварительные схватки и полуфиналы
Грэпплинг женщины 53, 58, 64, 71, +71 кг  Грэпплинг мужчины 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг  17:30 — 18:00 Церемония открытия
18:00 — 20:00 Финалы III-V, I-II  Грэпплинг женщины 53, 58, 64, 71, +71 кг  Грэпплинг мужчины 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг  20:00 — 21:00 Церемония награждения
Суббота
28.04.2018 10:00 — 17:30 Предварительные схватки и полуфиналы
Грэпплинг ГИ женщины 53, 58, 64, 71, +71 кг  Грэпплинг ГИ мужчины 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг  18:00 — 20:00 Финалы III-V, I-II  Грэпплинг ГИ женщины 53, 58, 64, 71, +71 кг  Грэпплинг ГИ мужчины 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг  20:00 — 21:00 Церемония награждения
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Понедельник
30.04.2018 11:00 — 15:30 Предварительные поединки: греко-римская борьба 55-63-77-87-130 кг  18:00 — 19:30 Полуфиналы: греко-римская борьба 55-63-77-87-130 кг  Вторник
01.05.2018 11:00 — 15:30 Предварительные поединки: греко-римская борьба 60-67-72-82-97 кг  Утешительные поединки: греко-римская борьба 55-63-77-87-130 кг  16:45 — 17:15 Церемония открытия
17:15 — 18:00 Полуфиналы: греко-римская борьба 60-67-72-82-97 кг  18:00 — 21:00 Финалы: греко-римская борьба 55-63-77-87-130 кг  Церемония награждения
Среда
02.05.2018 11:00 — 14:00 Утешительные поединки: греко-римская борьба 60-67-72-82-97 кг  18:00 — 21:00 Финалы: греко-римская борьба 60-67-72-82-97 кг  Церемония награждения
ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
Среда
02.05.2018 11:00 — 14:00 Предварительные поединки: женская борьба 50-55-59-68-76 кг  17:15 — 18:00 Полуфиналы: женская борьба 50-55-59-68-76 кг  Четверг
03.05.2018 11:00 — 14:00 Предварительные поединки: женская борьба 53-57-62-65-72 кг  Утешительные поединки: женская борьба 50-55-59-68-76 кг  17:15 — 18:00 Полуфиналы: женская борьба 53-57-62-65-72 кг  18:00 — 21:00 Финалы: женская борьба 50-55-59-68-76 кг  Церемония награждения
Пятница
04.05.2018 11:00 — 14:30 Утешительные поединки: женская борьба 53-57-62-65-72 кг  18:00 — 21:00 Финалы: женская борьба 53-57-62-65-72 кг  Церемония награждения
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Пятница
04.05.2018 11:00 — 14:30 Предварительные поединки: вольная борьба 57-65-70-79-97 кг  17:15 — 18:00 Полуфиналы: вольная борьба 57-65-70-79-97 кг  Суббота
05.05.2018 11:00 — 14:30 Предварительные поединки: вольная борьба 61-74-86-92-125 кг  Утешительные поединки: вольная борьба 57-65-70-79-97 кг  17:15 — 18:00 Полуфиналы: вольная борьба 61-74-86-92-125 кг  18:00 — 21:00 Финалы: вольная борьба 57-65-70-79-97 кг  Церемония награждения
Воскресенье
06.05.2018 16:00 — 17:45 Утешительные поединки: вольная борьба 61-74-86-92-125 кг  18:00 — 21:00 Финалы: вольная борьба 61-74-86-92-125 кг  Церемония награждения
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