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Депутат Государственной Думы Николай ГОНЧАР будет проводить приемы и встречи с жителями города Москвы в МАЕ 2018 года по следующим…
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Депутат Государственной Думы Николай ГОНЧАР будет проводить приемы и встречи с жителями города Москвы в МАЕ 2018 года по следующим… 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
12 мая 2018 года
12:00 — 14:00  Встреча с жителями Таганского района по адресу: ул. Земляной вал, д. 68, стр. 1 (ГБУ ТЦСО «Таганский»)
16 мая 2018 года
16:00 — 19:00  прием, Колокольников пер., д. 22, общественная приемная отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЦАО  19 мая 2018 года
12:00 — 14:00  Встреча с жителями района Замоскворечье по адресу: ул. Бахрушина, д.13 (управа района Замоскворечье)
23 мая 2018 года
16:00 — 19:00  прием, Фурманный пер., д. 13, стр. 8, общественная приемная
31 мая 2018 года
16:00 — 19:00  прием, ул. Лефортовский вал, д. 16А, общественная приемная отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЮВАО
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
Государственная дума (495) 692-47-60;
приемная отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЮВАО (495) 362-44-91
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