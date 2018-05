Ученые смеются над стоковыми фотографиями «ученых»

Наука — это когда люди в белых халатах пристально смотрят на пробирки с цветными жидкостями, слушают корни растений стетоскопом, показывают пальцем в звездное небо, пьют из лабораторной посуды и большими группами (опять-таки в белых халатах) собираются в кабинетах, чтобы посмотреть на курицу. По крайней мере такими выглядят ученые на стоковых фотографиях. В твиттере набирает обороты флешмоб #BadStockPhotosOfMyJob (плохие стоковые фотографии о моей работе). Участвуют и аудиторы, и программисты, и риелторы, но самая смешная репрезентация в мире стоковых фотографий — у ученых, поэтому мы выкладываем подборку твитов с ироническими подписями реальных ученых.

Флешмоб начался с Николь Полк (Nicole Paulk), биохимика из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Она делала презентацию и искала стоковые фотографии, иллюстрирующие ее работу. Вместо того, что искала, Полк нашла фотграфию мужчины в белом халате, с явным недоверием разглядывающего кусочек сухого льда. «Ни один человек на планете, даже ученый, изучающий свойства сухого льда, не станет так делать», — говорит она. Полк опубликовала фотографию в твиттере. Другие ученые принялись искать в фотостоках себя. Химик и блоггер Иветт д’Энтремонт (Yvette d’Entremont) придумала хэштег #BadStockPhotosOfMyJob, и понеслось:

I spend my days laughing at models of DNA that twist the wrong way #BadStockPhotosOfMyJob pic.twitter.com/G0YxJOq9LF

— Liz Tunbridge (@LizTunbridge) 4 мая 2018 г.

“Так и проходят мои дни: я смеюсь над моделями ДНК, которые закручиваются не в ту сторону”

Photo captioned: Mad scientist yelling at a lab mouse, angry about a failed experiment #BadStockPhotosOfMyJob pic.twitter.com/xYXhRS1iJN

— Aparna Shah ‍ (@Neuro_musings) 4 мая 2018 г.

“Подпись к этой фотографии гласит: «Безумный ученый орет на лабораторную мышь после неудавшегося эксперимента».

Environmental scientist lies prone in mud puddle #BadStockPhotosOfMyJob pic.twitter.com/Igh1Pi0B4M

— Amy Heffernan (@DrHeffo) 4 мая 2018 г.

“Эколог валяется в грязной луже”

I, too, inject my plants with a mysterous liquid as a seed scientist #BadStockPhotosOfMyJob pic.twitter.com/h7cWZjfKyi

— Philippa Alvarez (@powerofplants3) 4 мая 2018 г.

“Я тоже ставлю растениям уколы, я же изучаю семена”

#BadStockPhotosOfMyJob We do not taste the stuff in our Petri dishes and plants do not grow out of desks. pic.twitter.com/rHDeFycctK

— Dana Simmons (@dhsimmons1) 4 мая 2018 г.

“Мы не пробуем содержимое чашек Петри на вкус, а на столах у нас не растут растения”

Yes, I often stand outside with a woefully inadequate manual telescope, wearing a suit with unnecessary lab coat and safety goggles, and I point at the sky all the time. #BadStockPhotosOfMyJob pic.twitter.com/mVPMtWSzJ5

— Steph Merritt ♠️ (@sciencefemale) 26 апреля 2018 г.

“Да, я часто стою вот так возле вопиюще непрофессионального ручного телескопа, в костюме и в ненужном лабораторном халате, в защитных очках, и показываю пальцем на небо — ну просто все время так делаю”.

As a plant pathologist, I’ll never forget my first disease diagnosis. There’s something so magical about hearing those roots. #BadStockPhotosOfMyJob @plantdisease @Nangreg @psuPPEM pic.twitter.com/Wc4FqNOYbA

— Alyssa Collins (@PACropDoc) 26 апреля 2018 г.

“Я фитопатолог, и я никогда не забуду, как поставила свой первый диагноз. Есть в этом что-то от магии — слушать корни…”

Most climate scientists are 200 feet tall, and we frequently unleash thunderstorms on people having picnics so I have no problem with this one. #BadStockPhotosOfMyJob pic.twitter.com/EB67gFMfz2

— Steven Schultze (@GEO_Schultze) 25 апреля 2018 г.

Since this is now a thing ‍#BadStockPhotosOfMyJob @UDMChemClub pic.twitter.com/seR3ibfYMv

— Danielle Maxwell (@Danielle_Maxwel) 25 апреля 2018 г.

“Большинство климатологов ростом метров шестьдесят, и мы частенько проливаем грозы на отдыхающих. Никаких претензий к этой картинке. ”

Ну и классика с паяльником:

#BadStockPhotosOfMyJob

I don't even wear purple… pic.twitter.com/ydXy83w0vk

— Just Jake (@fixyournes) 26 апреля 2018 г.