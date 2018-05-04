Прогноз на матч Вест Бромвич — Тоттенхэм: дрозды постараются хлопнуть дверью

В одном из субботних матчей тридцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» примет «Тоттенхэм». «Дрозды» находятся на грани вылета в Чемпионшип, в то время как «шпоры» ещё не гарантировали себе места в Лиге чемпионов. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями будущего противостояния на «Хоуторнс».

Вест Бромвич

"Вест Бромвич" поздно спохватился. В четырёх последних матчах Премьер-лиги «дрозды» не проигрывали, добившись двух гостевых побед и двух домашних ничьих. Эти результаты вряд ли спасут команду Даррена Мура от вылета. Чтобы рассчитывать на выживание, «Вест Бромвичу» нужно не только обыграть «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», но и надеяться, что конкуренты не будут брать очки. Фантастический сценарий.

Тоттенхэм

"Тоттенхэм" ещё не гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, хотя пятиочковый отрыв от «Челси» позволяет команде Маурисио Почеттино чувствовать себя уверенно. Обеспечить место в четвёрке «шпоры» могут уже на будущих выходных. Для этого им нужно обыграть на выезде «Вест Бромвич» и надеяться на осечку «Челси» в домашнем поединке против «Ливерпуля». С особенной мотивацией на поле должен выйти Гарри Кейн , который ещё не потерял надежды настичь Мохамеда Салаха в гонке бомбардиров Премьер-лиги.

Где смотреть матч

Игру на «Хоуторнс», которая стартует в 17:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Вест Бромвич" — «Тоттенхэм»: +3=11-9. Разница мячей: 24-35.

Первый круг: 1:1.

Глядя на статистику встреч «Вест Бромвича» и «Тоттенхэма» в Премьер-лиге, бросается в глаза тот факт, что команды часто расходились миром — 11 раз из двадцати трёх. Вничью «шпоры» и «дрозды» сыграли и в первом круге текущего сезона на «Уэмбли». Тогда Саломон Рондон забил быстрый гол, но после перерыва Гарри Кейн установил окончательный счёт.

Интересные факты

— «Тоттенхэм» не проигрывал в 7 последних матчах Премьер-лиги на «Хоуторнс» (3 победы, 4 ничьи).

— «Вест Бромвич» обыгрывал дома «Тоттенхэм» только в тех сезонах, в которых вылетал в Чемпионшип (2005/06, 2008/09).

— Гарри Кейн забил 7 голов в шести своих матчах Премьер-лиги против «Вест Бромвича», в том числе 3 гола на «Хоуторнс».

— Гарри Кейну не хватает одного гола, чтобы повторить рекорд Кевина Филлипса по количеству гостевых голов в одном сезоне Премьер-лиги (16 в сезоне 1999/2000).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Это будет последний домашний матч «Вест Бромвича» в сезоне. «Дрозды», скорее всего, отправятся в Чемпионшип, поэтому в субботу отдадут все силы, чтобы постараться порадовать своих фанатов. Как нам кажется, подопечные Даррена Мура смогут оказать сопротивление «Тоттенхэму» и если проиграют, то не крупнее, чем в один гол. Наша ставка: «Вест Бромвич» с форой (+1,5)" с коэффициентом 1.66.