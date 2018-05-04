Советские спортсменки Тамара и Ирина Пресс: почему журналисты называли их братьями

Тамара и Ирина Пресс проигрывать не любили, и это им удавалось. Они неоднократно становились олимпийскими чемпионками и били мировые рекорды. Однако неожиданно на самом взлете своей карьеры сестры ушли из спорта. Такое странное решение породило множество слухов о половой принадлежности сестер. Ведь именно тогда стали обязательными так называемые гендерные тесты.

Чемпионки Пресс

Тамара и Ирина Пресс появились на свет в Харькове в конце 1930-х годов. Во время Великой Отечественной войны их отец погиб на фронте, а его супругу и детей эвакуировали в Узбекистан в город Самарканд. Именно там сестры всерьез и увлеклись спортом. Обе выбрали легкую атлетику. Однако пошли они по разным дорожкам. Тамара занялась метанием диска и толканием ядра, а Ирина — бегом. Успехи девушек поражали даже их тренеров. Однако в провинции ловить им было нечего, и вскоре сестры оказались в Ленинграде.

В 1960 году Тамара стала первой на Олимпиаде в Риме, а в 1964 году вернулась домой из Токио уже с 2-мя золотыми медалями, полученными ею за достижения в обоих дисциплинах: толкании ядра и метании диска. Ирина тоже участвовала в этих играх и тоже оказалась победительницей. В Риме она получила золото в беге на 80 метров с барьерами, а в Токио — в пятиборье. Кроме того сестры Пресс удостоились почетных званий рекордсменок мира.

Неожиданный уход

Вопреки, а, может, благодаря невиданным достижениям советских спортсменок, западные журналисты не раз высказывали версию о том, что сестры Пресс являются вовсе не сестрами, а братьями. Кроме того, Тамара и Ирина действительно обладали телосложением, схожим с мужским. До этого подобные случаи, когда спортсменки оказывались мужского пола, в истории уже бывали. Например, в 1938 году немецкую прыгунью Дору Ратьен лишили всех званий и наград, обнаружив в ней признаки принадлежности к обоим полам. Конечно, никаких научных тестов тогда еще не было. Врачи приходили к подобным выводам исключительно на основании обычных осмотров.

В те годы, когда слава сестер Пресс была в самом зените, на спортивном небосклоне засияло немало советских звезд. Многих из них подозревали в мошенничестве в плане половой принадлежности. В их число попали и Тамара с Ириной. В середине 1960-х обе они неожиданно покинули большой спорт. Впоследствии западные журналисты связали уход спортсменок с введением обязательных гендерных тестов. Мол, сестры боялись попасться на подлоге.

Причины ухода из спорта

Тем не менее до сих пор слова представителей иностранных СМИ о том, что сестры Пресс на самом деле являлись братьями, не имеют под собой никаких достаточных и веских оснований. А достижения Тамары и Ирины на спортивном поприще вообще никто не отменял. Тем более, что на момент их ухода им было уже под 30. Да и травмы все чаще давали о себе знать. Возможно, они просто хотели уйти непобежденными, с гордо поднятыми головами, а не ждать того момента, когда они начнут терять свою квалификацию.