Луис Суарес: Каждая игра с «Реалом» особенная и приносит что-нибудь новое 

«Класико» — это особенный матч. Играть в нём — захватывающе, и мне повезло поучаствовать в нескольких из них. Здорово, что у меня появилась такая возможность, это также великое зрелище для болельщиков, несмотря на то что футболисты испытывают волнение и стресс. Нам важно хорошо выступить, потому что это самый просматриваемый матч в истории футбола, так что каждая игра с «Реалом» — особенная и приносит что-нибудь новое.
Мое любимое «класико» — это победа на «Саньяго Бернабеу» со счётом 4:0 в сезоне-2015/16. Испытываешь особенное чувство, когда забиваешь в ворота принципиального соперника на его стадионе», — цитирует Суареса Marca.
Матч между командами состоится 6 мая.