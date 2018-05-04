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Салах рассказал, кого считает своими кумирами
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Салах рассказал, кого считает своими кумирами 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал игроков, которых он считает своими идолами. По словам форварда, он всегда восторгался бразильцем Роналдо и итальянцем Франческо Тотти.
"Мои кумиры? Я неоднократно говорил, что такими являются Роналдо и Тотти. Франческо — невероятный футболист и человек. Он скромный, спокойный и очень уверенный в себе. Я многому научился у него", — цитирует Салаха Sky Italia.
В нынешнем сезоне Салах провел 49 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 15 результативных передач.
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