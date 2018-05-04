Салах рассказал, кого считает своими кумирами

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал игроков, которых он считает своими идолами. По словам форварда, он всегда восторгался бразильцем Роналдо и итальянцем Франческо Тотти

"Мои кумиры? Я неоднократно говорил, что такими являются Роналдо и Тотти. Франческо — невероятный футболист и человек. Он скромный, спокойный и очень уверенный в себе. Я многому научился у него", — цитирует Салаха Sky Italia.

В нынешнем сезоне Салах провел 49 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 15 результативных передач.