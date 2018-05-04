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Мотоколонна пойдет по улицам Самары 5 мая
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Мотоколонна пойдет по улицам Самары 5 мая 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В связи с открытием сезона в областной столице пройдет мотопробег. Сбор участников начнется в субботу с 13 часов на площадке у торгового центра на Южном шоссе. Байкеры запланировали и небольшую развлекательную программу для гостей: фотосессия, знакомство с «железными конями» и даже катание детей на мотоциклах. Около половины третьего колонна стартует по Южному шоссе, затем проедет по улице Авроры, Московскому шоссе, на кольце уйдет на Волжской шоссе, по которому проедет до Демократической. Участники мотопробега будут снижать скорость на сложных участках дороги, чтобы сохранить колонну. Так как мотоциклисты поедут по улицам с серьезным трафиком движения, автомобилистам следует заранее продумывать маршруты и учитывать, что время в пути может увеличиться.
Фото: pixabay.com
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