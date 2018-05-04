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Трассу в США неожиданно усыпало долларами
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Трассу в США неожиданно усыпало долларами 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Иногда деньги на дороге все-таки валяются. В американском штате Индиана трассу усыпало долларами, сообщает «МИР 24». Они вылетели из инкассаторской машины.
В тот момент она перевозила 600 тысяч. Сами инкассаторы говорят, что дверь приоткрылась случайно. Сколько они потеряли, пока неизвестно.
От удара о землю несколько мешков разорвались и купюры разлетелись по проезжей части. Некоторые водители кинулись их подбирать. Полиция уже предупредила, что найденные деньги необходимо вернуть, иначе это будет приравнено к воровству.
Местные СМИ пишут, что некоторые уже прислушались и принесли доллары в участок.
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