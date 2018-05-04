Анатолий Мещеряков: «Задачи „Локомотива“ на новый сезон — место в пятерке и достойное выступление в Лиге чемпионов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на следующий сезон. — Какие задачи будут стоять перед Юрием Семиным после подписания нового соглашения? — У нас пока не состоялся совет директоров, который подведет итоги этого сезона и определит задачи на будущий. Но не думаю, что они будут системно отличаться от тех, что стояли на этот год. То есть, это место в пятерке и достойное выступление в Лиге чемпионов. И все-таки обращу внимание, что совдир соберется в конце мая и только тогда определит конкретные цели, поэтому озвучиваю лишь предварительные. ( Андрей СИЗЯКИН Сегодня стало известно, что Семин продлил контракт с «Локомотивом». 70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1. Анатолий Мещеряков: «Мне ничего неизвестно о конфликте Геркуса с Семиным» // Турнирная таблица чемпионата России по футболу