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Анатолий Мещеряков: «Задачи „Локомотива“ на новый сезон — место в пятерке и достойное выступление в Лиге чемпионов»
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Анатолий Мещеряков: «Задачи „Локомотива“ на новый сезон — место в пятерке и достойное выступление в Лиге чемпионов» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на следующий сезон.
— Какие задачи будут стоять перед Юрием Семиным после подписания нового соглашения?
— У нас пока не состоялся совет директоров, который подведет итоги этого сезона и определит задачи на будущий. Но не думаю, что они будут системно отличаться от тех, что стояли на этот год. То есть, это место в пятерке и достойное выступление в Лиге чемпионов. И все-таки обращу внимание, что совдир соберется в конце мая и только тогда определит конкретные цели, поэтому озвучиваю лишь предварительные. (Андрей СИЗЯКИН)
Сегодня стало известно, что Семин продлил контракт с «Локомотивом». 70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1.
Анатолий Мещеряков: «Мне ничего неизвестно о конфликте Геркуса с Семиным» // Турнирная таблица чемпионата России по футболу
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