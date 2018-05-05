Палыч снова чемпион

Как бы для железнодорожников ни сложилась игра 30-го тура, в которой они встретятся с тульским «Арсеналом», победу у «Локомотива» уже не отнять. Ближайшие его преследователи (ЦСКА и «Спартак» ) потеряли даже математические шансы на чемпионство. «Локомотив» впервые с 2004 года забирает золотые медали Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и впервые с сезона 2005/2006 готовится к поездке в Лигу чемпионов. «Лента.ру» — о том, как российский футбол вновь вернулся в нулевые.

Чемпионским для «Локомотива» стал матч 29-го тура с «Зенитом» . А чемпионской минутой — 88-я, когда нападающий Антонио Эдер забил мяч в ворота Юрия Лодыгина . Таким образом, «Локомотив» набрал 60 очков и оказался недосягаемым для «Спартака», у которого в активе 53 балла. Как и 14 лет назад, к золотым медалям клуб привел Юрий Семин . Теперь он — трехкратный чемпион России. Впрочем, как и «Локомотив».

В этом сезоне для «Локомотива» все сошлось идеально. Одиозный российский эксперт Александр Бубнов как-то сказал про железнодорожников: «Клуб хорошо укомплектован и, что гораздо важнее, — сыгран. У Семина есть возможность для ротации во всех линиях». К тому же с календарем РФПЛ москвичам, можно сказать, повезло: начался чемпионат для них с домашней игры с тульским «Арсеналом». «Локомотив» выиграл эту встречу, забив, однако, неожиданно мало (1:0). Потом команда Семина выдала беспроигрышную четырехматчевую серию, центральной игрой в которой стал матч с ЦСКА (3:1). Затем последовали трудная ничья в Грозном (1:1), не менее тяжелые матчи с «Ростовом» (1:0) и «СКА-Хабаровском» (2:1) и уверенная победа над «Краснодаром» (2:0).

Во второй половине сезона у чемпиона было сразу три нулевых ничьи (со «Спартаком», «Ахматом» и «Уфой»). Второй матч с московскими армейцами тоже окончился с ничейным счетом — 2:2. Тяжело красно-зеленым пришлось и с «Ростовом» (1:0) и «Рубином» (1:0).

Из крупных побед «Локомотива» в этом сезоне запомнятся, пожалуй, лишь обе игры с «Динамо», в которых железнодорожники забили в общей сложности семь безответных мячей, — хотя повод для гордости это сомнительный, ведь бело-голубые не входят даже в десятку лучших команд РФПЛ.

Что странно, выиграли у «Локомотива» традиционные аутсайдеры: «Амкар» (даже дважды), «Уфа» и новичок РФПЛ — «Тосно». Более ожидаемым стало поражение от «Краснодара» в 28-м туре, и именно эта игра заставила «Локомотив» подождать с собственной коронацией.

Перед 29-м туром в чемпионате все еще сохранялась интрига. Тогда все вспомнили сезон 2013/2014, когда красно-зеленые остановились в шаге от чемпионства. В этот раз команде Семина нужно было набрать два очка в двух матчах. Она справилась за один. Команда, которая год назад держалась в середине турнирной таблицы, сегодня — лидер.

Начиная с 14-го тура РФПЛ «Локомотив» держался на первой строчке в турнирной таблице. Забивала команда, может, не так много, как хотелось болельщикам, однако этого было достаточно. Особенно в стане железнодорожников выделялся перуанец Джефферсон Фарфан , забивший 10 голов в 20 играх и трижды отличившийся в матчах Лиги Европы. Фарфан подписал контракт с «Локомотивом» в 2016 году и покидать команду пока не намерен.

Не потерялся на фоне Фарфана и Мануэл Фернандеш , известный своей результативностью в «Локомотиве». За ним в этом сезоне 7 голов в 27 матчах. Ровно столько же у Алексея Миранчука , в октябре 2017-го признанного лучшим футболистом месяца в чемпионате России по футболу. Возможно, несколько разочаровал Ари: сначала его преследовали травмы, потом просто не очень везло… Отметился футболист не столько результативной игрой, сколько своими высказываниями о России.

Натурализованный голкипер «Локомотива» Гилерме в этом сезоне отстоял 12 матчей на ноль. Для уровня РФПЛ это неплохой результат, если учесть, что первый в рейтинге самых надежных вратарей Игорь Акинфеев имеет на своем счету немногим больше — 14 «сухих» встреч.

«Для меня было очевидно, что «Локомотив» должен вернуться на лидирующие позиции в чемпионате России. Конечно, был спад, который длился около шести лет. Сейчас наша задача — сделать так, чтобы с нами все считались», — заявил Юрий Семин в интервью « Российской газете ». Действительно, кому как не ему знать, что такое «Локомотив»?

Семин трижды возвращался в команду, став для нее наставником, приносящим удачу. Впервые он возглавил «Локо» в 1986 году. В дебютном для него матче 30 марта 1986 года команда победила «Ротор» в рамках первой лиги СССР, а потом пробилась в высшую лигу.

В 1991 году Семин стал тренировать олимпийскую сборную Новой Зеландии, но вскоре вернулся в «Локомотив», пробыв на посту главного тренера до 2005 года. Этот период стал самым успешным в истории команды: она дважды побеждала на чемпионате страны (2002, 2004), выиграла четыре Кубка России, два Суперкубка, четыре серебра и две бронзы первенства России, два раза попадала в число 16 лучших команд Лиги чемпионов.

В 2005 году Семин оставил железнодорожников и перешел в сборную России. Потом в его жизни были московское и киевское «Динамо», оба — без особых успехов. Вернулся в «Локомотив» он в 2009-м, а в 2010-м ему снова пришлось уйти. Этот период считается самым неудачным в его тренерской карьере, а последней каплей стал конфликт с экс-президентом клуба Ольгой Смородской

С 2010-го по 2016 год в команде сменилось девять тренеров. Без Семина дела «Локомотива» шли безобразно: команда, располагая приличным бюджетом, из года в год барахталась в середине турнирной таблицы. За это время «Локо» лишь раз выиграл медали чемпионата России: в сезоне 2013/2014 команда стала бронзовым призером.

В конечном счете «Локомотив» захотел вернуть Семина, и 26 августа 2016 он был назначен главным тренером в четвертый раз. 2 мая 2017 года Юрий Семин выиграл пятый Кубок России в качестве тренера и побил рекорд Валерия Газзаева

Юрий Семин привел «Локомотив» к долгожданному чемпионству. Этот трофей стал 11-м для Семина на посту главного тренера железнодорожников. Но что дальше? Как не повторить судьбу «Спартака», который победил в прошлом сезоне, а в этом «плывет» в самых важных матчах? Как избежать провала в Лиге чемпионов? Странно, но обладатели золота РФПЛ редко выигрывают больше одной встречи группового этапа. Не то что бы остальные российские клубы выступают в ЛЧ лучше, но у победителей статистика намного хуже.

Это значит, что перед Семиным стоит теперь еще более сложная задача, чем прежде: нужно удержать результат. Известно, что руководство «Локомотива» уже приняло решение о продлении контракта с действующим главным тренером, и до конца мая все формальности будут улажены. Кстати, заработная плата Семина составит два миллиона евро в год.

Но нужно ли менять игру чемпиона РФПЛ, чтобы рассчитывать на что-то в будущем? Вероятно, да. В своих интервью Семин часто говорит о молодежи: «Здорово, что много молодых. Не хватает опыта? Самое главное — быть в хорошем физическом и психологическом состоянии. А на одном опыте в футбол не играют. И уж тем более не побеждают». Молодежная команда «Локо» в этом сезоне не попадает в призеры первенства, но в ее составе есть перспективные игроки (например, полузащитник Алексей Миронов ). Вряд ли, конечно, Семин уже в следующем сезоне сделает полную ставку на молодежь, но некоторые футболисты могли бы неплохо смотреться на подстраховке у опытных Фернандеша и Фарфана.

«Локомотив» под руководством Семина имеет все шансы задержаться наверху турнирной таблицы на неопределенный срок: ощутимых проблем с финансированием нет, с мотивацией — тоже. Другой вопрос, сможет ли он этими шансами воспользоваться.