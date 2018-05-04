Комитет по этике РФС отстранил Авдонченко на месяц от футбольной деятельности 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил члена исполкома организации, председателя комитета женского футбола Наталью Авдонченко от футбольной деятельности на месяц. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Семен Андреев.
"По вопросу о выступлении в прессе Авдонченко по поводу Андрея Будогосского принято решение в связи с причинением вреда деловой репутации Российского футбольного союза членом исполкома РФС отстранить Авдонченко от футбольной деятельности на один месяц", — сказал Андреев.
Ранее бюро исполкома РФС посчитало нарушающими корпоративную этику слова Авдонченко в адрес главы департамента судейства и инспектирования организации Андрея Будогосского, который 17 апреля был отправлен в отставку со своего поста. Авдонченко раскритиковала бывшего сотрудника департамента РФС и методы его работы.