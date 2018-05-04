Комитет по этике РФС отстранил Авдонченко на месяц от футбольной деятельности

"По вопросу о выступлении в прессе Авдонченко по поводу Андрея Будогосского принято решение в связи с причинением вреда деловой репутации Российского футбольного союза членом исполкома РФС отстранить Авдонченко от футбольной деятельности на один месяц", — сказал Андреев.

Ранее бюро исполкома РФС посчитало нарушающими корпоративную этику слова Авдонченко в адрес главы департамента судейства и инспектирования организации Андрея Будогосского, который 17 апреля был отправлен в отставку со своего поста. Авдонченко раскритиковала бывшего сотрудника департамента РФС и методы его работы.