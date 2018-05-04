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Пилоты Brussels Airlines планируют провести забастовку 11 мая
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Пилоты Brussels Airlines планируют провести забастовку 11 мая 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Пилоты авиакомпании Brussels Airlines планируют объявить забастовку 11 мая в случае, если переговоры с руководством по условиям труда не приведут к результату, это может сказаться на расписании рейсов, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"Мы сожалеем, что, несмотря на существенное предложение руководства Brussels Airlines, профсоюз пилотов призвал к забастовке 11 мая. С сегодняшнего дня по 11 мая переговоры между руководством Brussels Airlines и делегациями профсоюза продолжатся", — говорится в сообщении.
В компании предупредили, что в случае забастовки будет затронуто расписание рейсов, но на данный момент еще нет представления о точном масштабе последствий.
"Мы работаем над созданием сокращенного расписания рейсов на этот день и будем обновлять эту страницу с дополнительной информацией", — сказали в компании.
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