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Футболисты из Роговского заняли призовое место на соревнованиях ко Дню Труда
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Футболисты из Роговского заняли призовое место на соревнованиях ко Дню Труда 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Роговское
Юноши из поселения Роговское 1 мая приняли участие в соревнованиях по футболу в рамках Окружного спортивного праздника, посвященного Дню Труда, среди команд Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
— Ребята достойно показали себя в этом турнире. Они очень хотели выиграть, но, к сожалению, в последнем матче футболисты из команды поселения Щаповское одержали победу. Хочу отметить, что наши спортсмены заняли почетное третье место в этих соревнованиях, — рассказал директор Спортивного клуба «Монолит» Алексей Алехин.
Он добавил, что в состав команды из Роговского вошли юноши старше 18 лет.
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