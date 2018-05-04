Футболисты из Роговского заняли призовое место на соревнованиях ко Дню Труда

Фото: администрация поселения Роговское

Юноши из поселения Роговское 1 мая приняли участие в соревнованиях по футболу в рамках Окружного спортивного праздника, посвященного Дню Труда, среди команд Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.

— Ребята достойно показали себя в этом турнире. Они очень хотели выиграть, но, к сожалению, в последнем матче футболисты из команды поселения Щаповское одержали победу. Хочу отметить, что наши спортсмены заняли почетное третье место в этих соревнованиях, — рассказал директор Спортивного клуба «Монолит» Алексей Алехин

Он добавил, что в состав команды из Роговского вошли юноши старше 18 лет.