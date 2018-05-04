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В Тимоффевке на земле, отданной под производство, открыли ночной клуб
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В Тимоффевке на земле, отданной под производство, открыли ночной клуб 

Волга Ньюс 1 час назад
В итоге выяснилось, что в с. Тимофеевка на земле, отданной ООО «ФОРТ», открыли развлекательный комплекс с ночным клубом и бильярдом.
"А по выписке из ЕГРН эти три земельных участка разрешено использовать лишь для нескольких целей: для размещения производственной базы, автостоянки, АЗС, точки общественного питания, магазина СТО или станции технического обслуживания", — поясняет надзорное ведомство.
25 апреля в отношении «ФОРТа» возбудили три административных дела по ст. 8.8 КоАП «Использование земельных участков не по целевому назначению».
По данным надзорного ведомства, акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
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