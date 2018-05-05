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125 гостиниц Кубани завысили цены на период проведения чемпионата мира по футболу
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125 гостиниц Кубани завысили цены на период проведения чемпионата мира по футболу 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 мая — Новая Кубань. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 125 гостиниц Краснодарского края завысили цены на проживание в связи с проведением чемпионата мира по футболу — 2018. С 42 заведениями достигнута договоренность, согласно которым цены приведены в соответствие с нормой.
— Эта работа [контроль и мониторинг цен на проживание] ведется в рамках постановления правительства РФ с начала года, и мы уже видим результат. Повторные проверки показывают, что владельцы гостиниц начинают приводить цены в соответствие. Из 125 средств размещения с завышенными тарифами, в 42 замечания уже устранены. С владельцами еще около пятидесяти гостиниц ведется соответствующая работа, — цитирует губернатора Кубани пресс-служба администрации края.
Помимо проживания губернатор планирует в радиусе 500 метров от стадиона «Фишт» установить фиксированную цену на комплексные обеды.
— К сожалению, и количество тех, кто хочет на этом обогатиться за счет баснословной наценки, тоже увеличилось. Законодательных рычагов для регулирования цен в точках общественного питания у края нет, однако это не значит, что можно все пустить на самотек, — подчеркнул глава региона.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Среди городов-хозяев мундиаля и г. Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).
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