125 гостиниц Кубани завысили цены на период проведения чемпионата мира по футболу

Краснодар. 5 мая — Новая Кубань. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 125 гостиниц Краснодарского края завысили цены на проживание в связи с проведением чемпионата мира по футболу — 2018. С 42 заведениями достигнута договоренность, согласно которым цены приведены в соответствие с нормой.

— Эта работа [контроль и мониторинг цен на проживание] ведется в рамках постановления правительства РФ с начала года, и мы уже видим результат. Повторные проверки показывают, что владельцы гостиниц начинают приводить цены в соответствие. Из 125 средств размещения с завышенными тарифами, в 42 замечания уже устранены. С владельцами еще около пятидесяти гостиниц ведется соответствующая работа, — цитирует губернатора Кубани пресс-служба администрации края.

Помимо проживания губернатор планирует в радиусе 500 метров от стадиона «Фишт» установить фиксированную цену на комплексные обеды.

— К сожалению, и количество тех, кто хочет на этом обогатиться за счет баснословной наценки, тоже увеличилось. Законодательных рычагов для регулирования цен в точках общественного питания у края нет, однако это не значит, что можно все пустить на самотек, — подчеркнул глава региона.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Среди городов-хозяев мундиаля и г. Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).