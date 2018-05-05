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Экипаж Фернандо Алонсо выиграл «6 часов Спа», Алёшин и Петров — на 6-м месте
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Экипаж Фернандо Алонсо выиграл «6 часов Спа», Алёшин и Петров — на 6-м месте 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Экипаж Фернандо Алонсо, Себастьена Буэми и Казуки Накадзимы одержал победу в гонке «6 часов Спа», первом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость. Вторыми финишировали Майк Конуэй, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес, начинавшие гонку с пит-лейн. Таким образом, заводская команда «Тойоты» завоевала победный дубль. Третье место занял экипаж Rebellion Racing в составе Андре Лоттерера, Нила Яни и Бруно Сенны.
Лучший экипаж SMP Racing — Виталий Петров и Михаил Алёшин — занял шестое место. Ещё один автомобиль российской команды до финиша не добрался — Матевос Исаакян, Егор Оруджев и Стефан Сарразен, несмотря на старт с последнего места и штраф за превышение скорости на пит-лейне, сражались за подиум, но за час до окончания гонки Исаакян вылетел в отбойник и разбил машину.
В классе LMP2 победу одержал экипаж Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы из G-Drive Racing. На финише российская команда более чем на 20 секунд опередила ближайших преследователей из Jackie Chan DC Racing. Третье место занял экипаж Signatech Alpine Matmut.
В категории LMGTE Pro победу одержал экипаж Ford Chip Ganassi Team UK в составе Штефана Мюке, Оливье Пла и Билли Джонсона. В классе LMGTE Am сильнейшими стали Пол Далла Лана, Педро Лами и Матиас Лауда из Aston Martin Racing.
Следующим этапом чемпионата мира по гонкам на выносливость станет марафон «24 часа Ле-Мана», который пройдёт 16-17 июня.
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