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Петров: пока мы учим новую машину ездить и не рискуем
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Петров: пока мы учим новую машину ездить и не рискуем 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: autosport.com.ru
Российский гонщик Виталий Петров по итогам квалификации «6 часов Спа», первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость сезона-2018/2019, заявил, что SMP Racing подбирает оптимальный баланс для своего нового автомобиля BR1 категории LMP1, поэтому гонщики пока не рискуют. Тем не менее экипаж Виталия Петрова и Михаила Алёшина квалифицировался на пятом месте.
«В принципе победа «Тойоты» в квалификации ожидаема. У нас было мало квалификационных заездов, мы всё делали больше на гонку. И можно сказать, что ни я, ни Михаил Алёшин полностью не воспользовались свежей резиной, но мы и не старались прыгнуть выше головы. Гонка предстоит длинная, посмотрим, какой темп будет у Rebellion, и думаю, именно они станут нашим главным конкурентом. У нас тут совсем другая прижимная сила — мы работаем на гонку, работаем на Ле-Ман. Жаль, что вторая машина сломалась и не смогла показать результат.
Пока мы учим новую машину ездить и не стараемся выжать из неё максимум уже в первой гонке, нам нужно подобрать к автомобилю оптимальный баланс, и пока мы даже не пытаемся в той же «Красной воде» ехать полным газом. Мы пока не рискуем, потому что для нас главное — проезжать, наматывать километры, чтобы подготовиться к Ле-Ману», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
Первые два места в квалификации к гонке «6 часов Спа» заняли экипажи заводской команды «Тойоты». На третьей и четвёртой позициях расположились Rebellion Racing, а экипаж Петрова и Алёшина будет стартовать пятым. Второй экипаж SMP Racing, за который выступают Егор Оруджев, Матевос Исаакян и Стефан Сарразен, не показал зачётного результата — его стартовая позиция будет определена судьями позже. Гонка «6 часов Спа» стартует в субботу, 5 мая, в 14:25 по московскому времени.
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