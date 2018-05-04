Петров: пока мы учим новую машину ездить и не рискуем

Российский гонщик Виталий Петров по итогам квалификации «6 часов Спа», первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость сезона-2018/2019, заявил, что SMP Racing подбирает оптимальный баланс для своего нового автомобиля BR1 категории LMP1, поэтому гонщики пока не рискуют. Тем не менее экипаж Виталия Петрова и Михаила Алёшина квалифицировался на пятом месте.

«В принципе победа «Тойоты» в квалификации ожидаема. У нас было мало квалификационных заездов, мы всё делали больше на гонку. И можно сказать, что ни я, ни Михаил Алёшин полностью не воспользовались свежей резиной, но мы и не старались прыгнуть выше головы. Гонка предстоит длинная, посмотрим, какой темп будет у Rebellion, и думаю, именно они станут нашим главным конкурентом. У нас тут совсем другая прижимная сила — мы работаем на гонку, работаем на Ле-Ман. Жаль, что вторая машина сломалась и не смогла показать результат.

Пока мы учим новую машину ездить и не стараемся выжать из неё максимум уже в первой гонке, нам нужно подобрать к автомобилю оптимальный баланс, и пока мы даже не пытаемся в той же «Красной воде» ехать полным газом. Мы пока не рискуем, потому что для нас главное — проезжать, наматывать километры, чтобы подготовиться к Ле-Ману», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко