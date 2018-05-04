Супер-сезон в Бельгии: Российским гонщикам придётся быть выносливее других

Сегодня, 4 мая, на бельгийском автодроме Спа-Франкошам был дан старт супер-сезону FIA WEK. Это Мировой чемпионат гонок на выносливость, главным этапом которого является легендарная гонка «24 часа Ле Мана». Приставка «супер» — в названии отнюдь не для красоты. Дело в том, что впервые в истории серии сезон будет длиться не один год, а два, и завершится осенью 2019 года. Всего в супер-сезоне — 8 этапов, которые пройдут в Европе, Америке, Китае и Японии. В их числе этап во французском Ле Мане . Это единственная гонка, которая длится 24 часа, продолжительность остальных, в том числе и нынешнего этапа в Бельгии — шесть часов.

В категории LMP1, то есть, в классе старших прототипов, выступят сразу два экипажа с российскими пилотами программы развития автоспорта SMP Racing. В составе экипажа под номером 17 — двадцатидвухлетний Егор Оруджев и двадцатилетний пилот Матевос Исаакян . Кроме того, с ними в экипаже поедет французский спортсмен Стефан Сарразан. Спортсменам предстоит проехать шесть часов подряд, сменяя друг друга. Это первая шестичасовая гонка Оруджева и Исаакяна, тем не менее, как признались пилоты в беседе с НСН, настроены они более, чем оптимистично.

«Раньше мы ездили в гонках продолжительностью 4 часа, и по сравнению с нынешними шестью часами разница, конечно, есть. Но главное отличие, конечно, в классе. Машина, на которой мы едем сейчас, мощнее, есть определенные нюансы, но, в целом, просто нужна более тщательная подготовка. В последней тренировке Стефан показал третье время, что мы считаем очень хорошим результатом, так что на гонку смотрим с позитивом», — пояснил Матевос Исаакян.

Матевос и Егор отмечают: несмотря на то, что их суммарный возраст равен возрасту Стефана Сарразана, спортсменам удалось найти общий язык и стать настоящей командой.

Коллеги Исаакяна и Оруджева по команде SMP Racing Михаил Алешин Виталий Петров — в экипаже под номером 11. Это единственный экипаж LMP1, в составе которого два пилота, остальные едут втроем. Как заявил в беседе с НСН Михаил Алешин, у такого решения есть и плюсы и минусы.

«Конечно, вдвоем ехать физически тяжелей, на каждого получается не по два часа, а по три. С другой стороны это упрощает момент смены пилотов. Пока планируем меняться каждые полтора часа, но, возможно, стратегия будет меняться в зависимости от обстоятельств», — отметил спортсмен.

Российские пилоты выступают на гоночных прототипах BR1 построенных российской компанией BR Engineering, совместно с итальянским гоночным концерном Dallara.

О том, чем эта машина отличается от других проектов, построенных этими компаниями совместно, НСН рассказал исполнительный директор SMP Racing Дмитрий Белоусов

«Это машина класса LMP1, машина, которая была построена примерно за год. Она полностью новая относительно всего, на чем мы раньше ездили и всего, что мы раньше строили. Когда мы ее закончили, я для себя пытался найти какие-то элементы, которые были использованы «Даларой» для LMP2, и пришел к выводу, что это только рулевое колесо. Рулевое колесо до того, как наши гонщики его немного модифицировали, сейчас даже оно другое. Если сравнивать эту машину с LMP2, то она на 100 килограммов легче и примерно на 100 лошадиных сил мощнее. У нее более сложная аэродинамика. Собственно, у этой машины два комплекта «аэродинамики»: сейчас мы используем аэродинамический комплект для Ле Мана. Несмотря на то, что гонка короткая, мы решили подготовиться к Ле Ману и использовать этот комплект здесь», — пояснил он.

Сегодня пилотам предстоит принять участие в квалификационных заездах, по результатам которых станет известно, в каком порядке спортсмены завтра, 5 мая, займут места на стартовой решетке.