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В Санкт-Петербурге на время ЧМ-2018 запретят беспилотники
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В Санкт-Петербурге на время ЧМ-2018 запретят беспилотники 

Спорт-Экспресс 1 час назад
На время проведения чемпионата мира по футболу над Петербургом появится зона ограничения полетов, которая будет распространятся и на гражданские беспилотники — коптеры, сообщает 78.ru. Ограничения полетов вводятся с 1 июня по 17 июля. Радиус зоны составит 110 км.
Все полеты воздушных судов в зоне ограничения будут осуществляться с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности на мировом первенстве.
В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).
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