Тест: Сможете ли вы выжить в походе?

Люди, которые умеют отдыхать с тяжелым рюкзаком за плечами, среди дикой природы, без интернета и технологий, — особая категория путешественников. Вместо пляжей и отпуска по системе «все включено», они загружают рюкзаки спальниками, пенками, надевают ботинки и шагают навстречу приключениям.

В преддверии «походного» сезона мы приготовили тест для всех, кто хочет проверить свои навыки выживания. Проверьте свои знания о первой помощи, технике безопасности в экстремальной ситуации и собственном здоровье.

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