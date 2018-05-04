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76 лет — полет нормальный
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76 лет — полет нормальный 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Одним из старейших действующих футбольных клубов России остаются самарские «Крылья Советов», которые 3 мая отметили 76 день рождения — в этот день в 1942 году заводская команда из Куйбышева провела свой первый футбольный матч.
Самарский клуб всегда оставался одним из самых популярных провинциальных команд страны. «Крылья» имеют богатые традиции и огромную армию болельщиков, которая на рубеже 1990-х и 2000-х годов сделала «Крылья» самой посещаемой командой в Восточной Европе. Теперь, с появлением нового 45-тысячного красавца-стадиона, можно смело ожидать повторения этого достижения.
На фото запечатлен эпизод первой игры «Крыльев Советов» с командой сотрудников Куйбышевской железной дороги.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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