76 лет — полет нормальный

Одним из старейших действующих футбольных клубов России остаются самарские «Крылья Советов», которые 3 мая отметили 76 день рождения — в этот день в 1942 году заводская команда из Куйбышева провела свой первый футбольный матч.

Самарский клуб всегда оставался одним из самых популярных провинциальных команд страны. «Крылья» имеют богатые традиции и огромную армию болельщиков, которая на рубеже 1990-х и 2000-х годов сделала «Крылья» самой посещаемой командой в Восточной Европе. Теперь, с появлением нового 45-тысячного красавца-стадиона, можно смело ожидать повторения этого достижения.