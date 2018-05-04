Михайленко перевесил Шаронова и другие результаты взвешивания в Екатеринбурге 

4 мая в Екатеринбурге (Россия) состоится боксерский вечер, который приурочен к открытию «Академии единоборств РМК» и пройдет там же, на «РМК-Арене». Турнир организован промоутерской компанией RCC Boxing Promotions, а главным событием вечера станет десятираундовый поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг) между россиянами Дмитрием Михайленко и Александром Шароновым.
Накануне состоялась процедура взвешивания участников шоу, которая дала следующие результаты:
Фарходбек Мамажанов: 65 кг/ Фазлиддин Исманов: 64,6 кг Алан Джанаев: 70,6 кг / Артем Пугач: 70,4 кг Ашот Папян: 70,8 кг / Ринат Халимов: 70,2 кг Сергей Кожухарь: 80,3 кг / Иззат Ибрагимов: 79,4 кг Андрей Мазманов: 67,3 кг / Евгений Никитин: 67,7 кг Степан Партнов: 67,4 кг / Герин Сох Фонку: 67,2 кг Владислав Фрезе: 61,7 кг / Андрей Нурчинский: 61,3 кг Владислав Красношеин: 59,9 кг / Евгений Смелов: 60 кг Равшанбек Умурзаков: 63,5 кг / Илья Реуцкий: 64,4 кг Марк Урванов: 59 кг / Ферузбек Юлдашев: 59,1 кг Дмитрий Михайленко: 70 кг / Александр Шаронов: 69,3 кг