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Летний спортивный сезон в Останкине откроют футбольным матчем
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Летний спортивный сезон в Останкине откроют футбольным матчем 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Летний спортивный сезон в Останкине откроют футбольным матчем; первенство по футболу среди детей и подростков района состоится в ближайшую субботу, 5 мая.
— Соревнования будут посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне, — пояснили в спортивно-досуговом центре «Останкино». — Записываться заранее не нужно, можно присоединиться к любой команде на месте.
Место проведения соревнований — школа №1220; она расположена по адресу ул. 3-я Новоостанкинская, д.6. Телефон для справок 8 (495) 616-66-20-50. (иб)
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