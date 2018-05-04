Летний спортивный сезон в Останкине откроют футбольным матчем

Летний спортивный сезон в Останкине откроют футбольным матчем; первенство по футболу среди детей и подростков района состоится в ближайшую субботу, 5 мая.

— Соревнования будут посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне, — пояснили в спортивно-досуговом центре «Останкино». — Записываться заранее не нужно, можно присоединиться к любой команде на месте.

Место проведения соревнований — школа №1220; она расположена по адресу ул. 3-я Новоостанкинская, д.6. Телефон для справок 8 (495) 616-66-20-50. (иб)