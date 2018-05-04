Легкие деньги: на хайвей высыпалось $600000

Аттракцион неслыханной щедрости был недавно устроен на шоссе в американском штате Индиана. Видимо, Господь Всемогущий услышал чьи-то мольбы о срочных легких деньгах и распахнул дверь грузовика, специализирующегося на перевозке ценностей. На полном ходу из машины вывалились мешки с деньгами, и по дороге разлетелись 20-долларовые банкноты на общую сумму 600 тысяч долларов. Естественно, проезжавшие мимо люди не стали завороженно смотреть на прекрасный танец парящих над асфальтом купюр, а ринулись их собирать. Вот это по-настоящему «легкие деньги». Как сказал один из полицейских, воочию наблюдавший за происшествием:

«Это было вроде сцены из кинофильма, где купюры летят над шоссе, машины останавливаются, люди выходят из машин».

На видео красота передана недостаточно, но даже так усеянная долларами дорога выглядит чересчур соблазнительно. https://youtu.be/gjxLYDBSkgs Полицейские, как это водится, встали на сторону грузовика, а не граждан. Вместо того чтобы помочь людям собрать побольше, они угрожают обвинениями в краже. Некоторые, испугавшись, уже отдали свою находку. Но возвращенная сумма не совпадает с пропавшей. Под подозрением водитель школьного автобуса, который на свою беду схватил горсть денег на глазах у копов, и четыре человека на пикапе, которые подобрали целый мешок. В сети ведется бурная дискуссия на тему того, сколько денег подняли сами служители закона. Мало кто верит, что полицейские устояли перед соблазном, ведь алчности подвластны все. Видимо, часть пропавших денег припишут ворюге ветру и недобросовестным гражданам Индианы.