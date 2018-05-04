Почему российские рыцари всегда побеждают рыцарей с Запада

Жизнь людей в современном мегаполисе имеет мало общего с культурой и традициями средневековья, равно, как и всех прочих исторических периодов, уходящих корнями в глубину веков. Однако, довольно часто вполне успешных, образованных и современных людей тянет на подвиги, в том числе и такие, которые сотни лет назад совершались благородными рыцарями во славу дам, правителей, ну и конечно же себя любимых.

В современном мире есть только три события, где искателям приключений можно прочувствовать все то, что чувствовали, пожалуй, самые почитаемые сорвиголовы средневековья — рыцари. Это Турнир святого Ива в Австралии, Турнир святого Михаила во Франции и Турнир святого Георгия в России. Последний завершился на этой неделе в Москве в музее-заповеднике Коломенское.

Окно в средневековье

Турнир святого Георгия — крупнейшая в России историческая реконструкция с высочайшей степенью достоверности.

На глазах нескольких тысяч зрителей закованные в латы бойцы сшибались на копьях, фехтовали в пеших поединках, устраивали групповые схватки с целью овладеть знаменем противника.

Турнир проводится в Москве уже четвертый год. По замыслу организаторов — это максимально аутентичная, насколько позволяют условия, реконструкция рыцарского турнира второй половины XV века. Как по боевой части, так по церемониалу.

Для приданию мероприятию максимальной аутентичности, и боевая и бытовая его часть оформлены исключительно в соответствии с правилами и традициями того времени.

Участники мероприятия в течении трех дней проживают в полевом лагере, разбитом неподалеку от места сражений, в том же Коломенском. Все они обязаны носить одежду, соответствующую тому историческому периоду, а также потреблять пищу, приготовленную тут же в лагере по средневековым рецептам.

Доступ в лагерь для посетителей турнира закрыт, исключение было сделано только для журналистов, да и то лишь на короткое время.

Боевые дисциплины

Как и по каким правилам проходит сам турнир?

Участники соревнуются между собой в трех боевых дисциплинах:

Джостинг

Конные сшибки, когда два рыцаря несутся друг на друга с копьями наперевес. Цель — сломать копье или выбить соперника из седла. Зона поражения полная, включая голову. Древки копей изготавливаются из пихты. Это в меру прочное и в меру хрупкое дерево выбрано для того, чтобы в нужный момент сломаться от удара о доспехи или щит противника. Каждый поединок состоит из трех заездов.

Групповая конная схватка, или средневековая «свалка». Две группы рыцарей, вооруженные деревянными булавами, стараются вырвать или бросить на землю знамя противников. Несмотря на кажущуюся хаотичность схватки, ее успех определяется не столько силой и физической подготовкой участников, сколько тактическим мышлением, мастерством верховой езды, и умением работать в команде.

Пешие поединки

Поединки на двуручном оружии: топорах-полэксах или мечах-федершвертах. Разрешены колющие и рубящие удары, приемы борьбы. Зона поражения полная, исключая пах и лицо.

Правила

Если кто-то полагает, что в средневековье рыцарские турниры регламентировались какими-то жесткими общими правилами, то это не так. Единой исторической системы таких правил просто не существует, по этому те принципы, по которым проводятся подобные турниры, были выработаны уже в наше время. И совершенно не напрасно.

Мы берем за основу некоторые дошедшие до нас исторические правила, модифицируем их и на их основе создаем те правила, что есть сейчас, — поясняет маршал турнира Сергей Висленев. — Это нужно для большей безопасности и большей честности поединков, ибо принцип честности совсем не всегда соблюдался в средневековье. Дело в том, что до нас не дошло ни какого великого и могучего кодекса правил рыцарских турниров. Турниры были очень разные и могли носить, как более спортивный характер, так и характер развлечений. И на таких турнирах никаких очков естественно не считали, так как это была просто забава благородных господ.

По мнению маршала, тогда это выглядело бы так, как если бы сейчас на турнире сходились бы главы крупных корпораций вместе со своими первыми заместителями.

Вот тогда бы это было полностью похоже на настоящий турнир с его типичными участниками в то самое историческое время, — говорит Висленев. Дорогое удовольствие

Обратной стороной высокого исторического соответствия мероприятия является его высокая стоимость, как для организаторов, так и непосредственных участников. Во сколько современному человеку обойдется стать настоящим рыцарем XV века, мы обратились к одному из главных участников турнира — Виктору Ручкину, в обычной жизни — инженеру-программисту.

Доспех турнирного класса по нынешним временам обойдется где-то в 300−400 тысяч рублей. Это полностью ручная работа, и каждый доспех делается конкретно под того или иного человека, — пояснил Виктор «Ридусу» . — Коня обычно берут в аренду. Если человек хочет иметь своего коня, то это отдельные и очень большие расходы. Сам конь может стоить столько же, сколько и доспехи, а то и дороже. Отдельная история — его содержание. Лошадь, это такое существо, которое хочет есть каждый день. По этому, участники исторических реконструкций предпочитают арендовать лошадей. Они ездят на специальные конные базы, где лошадей готовят специально для участия в реконструкциях. Тут нужны специально обученные лошади, которые хотя бы не боятся людей в железе. Это довольно пугливое животное, и на то, что делают кони на арене способна далеко не каждая лошадь. Участники

Традиционно в Турнире святого Георгия принимают участие рыцари из России, стран Западной Европы и некоторых стран СНГ. К чести участников мероприятия, ухудшение российско-западных отношений не помешало приехать на турнир рыцарям из Великобритании, Нидерландов и Канады.

Имена участников:

Доминик Сьюэлл (Великобритания) Борис Маштаков (Россия) Марк Амель (Канада) Алексей Малинин (Россия) Дмитрий Свентицкий (Белоруссия) Андрей Камин (Россия) Бертус Брокамп (Нидерланды) Виктор Ручкин (Россия)

Любому, кто хоть немного следит за подобными мероприятиями, не может не броситься в глаза, отличие в поведении на поле боя российских и иностранных участников. В последствии, оно находит отражение и в турнирной таблице. На протяжении нескольких лет первые строчки в ней занимают россияне — выходцы из страны, не имеющей столь глубоких рыцарских традиций, как та же Англия или Германия.

И на этот раз, два первых места в зачете остались за нашими соотечественниками. Пробиться в призовую тройку удалось только англичанину Доминику Сьюэллу, слава которого гремит по всей Западной Европе.

На первый взгляд, может показаться, что иностранные участники ведут себя на поле боя не столь напористо и агрессивно, как россияне. В этом действительно есть доля правды, и все тому же Доминику Сьюэллу, в ходе меле было замечено, что бить противника можно было бы и посильнее.

Правда ли, что иностранцы проигрывают россиянам в силе и отваге мы попытались узнать у представителей российской стороны. Как выяснилось, ответ кроется в нашем понимании (или непонимании) самого искусства современного рыцарского турнира, после чего, надо признать, нам стало немного стыдно за заданный вопрос.

Доминик активно работал конем, — объяснил излишний «пацифизм» английского рыцаря маршал турнира. — В меле вы можете помогать своим партнерам конем, и роль этой вашей работы будет гораздо и гораздо выше, чем роль ваших ударов.

По словам Сергея Висленева, своими маневрами англичанин отсекает и блокирует противника.

Это как бой истребителей в небе. Он не уклонялся от боя, он прекрасный наездник, один из лучших на нашем турнире, и он работал в первую очередь конем. Это очень достойная, профессиональная и благородная работа. Это то, что надо, — сказал он.

Окончательно точки над i в этом вопросе расставил один из победителей турнира — Виктор Ручкин: «Это не совсем корректно сравнивать, так как у наших западноевропейских коллег свои традиции. У них более академическая школа езды, но при этом они менее агрессивны».

По словам российского участника, в России и на Западе несколько разные традиции. У нас это скорее спорт и соревнование, у них же — своеобразный элемент искусства.

Когда на Западе они у себя проводят турниры, у них нормально, что если всаднику показалось, что он как-то не так зашел в барьер, он просто поднимает копье и отказывается от удара, — пояснил Виктор Ручкин. — У нас такое не принято — если зашел, то надо ударить. Они ничуть не слабее или трусливее нас, у них просто другая культура поединка.