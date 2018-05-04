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Чемпионат профмастерства «Абилимпикс‑2018» пройдет в Москве 18–19 мая
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Чемпионат профмастерства «Абилимпикс‑2018» пройдет в Москве 18–19 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными способностями «Абилимпикс-2018» пройдет в Москве, навыки и умения в рабочих профессиях покажут школьники, студенты и молодые специалисты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2018» пройдет в столице с 18 по 19 мая», — говорится в сообщении
Лучших среди студентов и молодых специалистов определят в 52 компетенциях, а среди школьников — в 15. Помимо соревнований, в программе чемпионата запланированы концерты, мастер-классы и презентации различных профессий.
Московский чемпионат — региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью. Главная цель чемпионата — профессиональное развитие людей с инвалидностью.
Организаторы соревнования уверены, что подобные мероприятия — это эффективный инструмент для профориентации, а также социализации и будущего трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
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