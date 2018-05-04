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Чемпионат профмастерства «Абилимпикс-2018» пройдет в Москве
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Чемпионат профмастерства «Абилимпикс-2018» пройдет в Москве 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Навыки и умения в рабочих профессиях покажут школьники, студенты и молодые специалисты с ограниченными возможностями.
Чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2018» пройдет в столице с 18 по 19 мая.
Лучших среди студентов и молодых специалистов определят в 52 компетенциях, а среди школьников — в 15. Помимо соревнований, в программе чемпионата запланированы концерты, мастер-классы и презентации различных профессий.
Московский чемпионат — региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью. Главная цель чемпионата — профессиональное развитие людей с инвалидностью. Организаторы соревнования уверены, что подобные мероприятия — это эффективный инструмент для профориентации, а также социализации и будущего трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
Информация и фото с сайта Правительства Москвы
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