Чемпионат профмастерства «Абилимпикс-2018» пройдет в Москве

Навыки и умения в рабочих профессиях покажут школьники, студенты и молодые специалисты с ограниченными возможностями.

Чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2018» пройдет в столице с 18 по 19 мая.

Лучших среди студентов и молодых специалистов определят в 52 компетенциях, а среди школьников — в 15. Помимо соревнований, в программе чемпионата запланированы концерты, мастер-классы и презентации различных профессий.

Московский чемпионат — региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью. Главная цель чемпионата — профессиональное развитие людей с инвалидностью. Организаторы соревнования уверены, что подобные мероприятия — это эффективный инструмент для профориентации, а также социализации и будущего трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.