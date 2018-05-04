Два бутовских школьника представят ЮЗАО на городских соревнованиях

В предстоящие выходные — 5 и 6 мая — на стадионе школы олимпийского резерва «Москвич» пройдут финальные соревнования Московской Спартакиады молодёжи допризывного возраста. Среди её участников будут бутовчане Даниил Блейх и Дмитрий Горбенко.

Эти двое ребят учатся в бутовской школе №2114. В городских соревнованиях они будут участвовать в составе сборной Юго-Западного округа.

В состав сборной Даниил и Дмитрий были включены по итогам Окружной Спартакиады молодёжи допризывного возраста по общефизической, военно-прикладной и спортивно-технической подготовке. Она проходила с 25 по 27 апреля. Об итогах спартакиады сообщил Центр «Спорт-Бутово» на своей страничке «ВКонтакте».

Мы желаем успеха Даниилу, Дмитрию и всей команде ЮЗАО. Дерзайте и побеждайте!