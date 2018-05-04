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Курский «Авангард» получает лицензию для участия в еврокубках
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Курский «Авангард» получает лицензию для участия в еврокубках 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В случае победы над «Тосно» в финале Кубка России наши футболисты получат путёвку в групповой этап Лиги Европы
Курский «Авангард» проходит процедуру лицензирования, чтобы иметь возможность выступить в еврокубках в следующем сезоне. В случае победы над «Тосно» в финале Кубка России «Авангард» получит путёвку в групповой этап Лиги Европы, но для выступления в еврокубках нужна лицензия от УЕФА.
Курянам разрешили проходить упрощённую процедуру лицензирования, как клубу выступающего в ФНЛ, отметили в пресс-службе клуба.
Матч между «Тосно» и «Авангардом» состоится 9 мая на «Волгоград Арене».
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