Курский «Авангард» получает лицензию для участия в еврокубках

В случае победы над «Тосно» в финале Кубка России наши футболисты получат путёвку в групповой этап Лиги Европы

Курский «Авангард» проходит процедуру лицензирования, чтобы иметь возможность выступить в еврокубках в следующем сезоне. В случае победы над «Тосно» в финале Кубка России «Авангард» получит путёвку в групповой этап Лиги Европы, но для выступления в еврокубках нужна лицензия от УЕФА

Курянам разрешили проходить упрощённую процедуру лицензирования, как клубу выступающего в ФНЛ, отметили в пресс-службе клуба.

Матч между «Тосно» и «Авангардом» состоится 9 мая на «Волгоград Арене».