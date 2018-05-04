В Центральном Московском ипподроме открывается скаковой сезон — 2018

6 мая, в воскресенье, на Центральном Московском ипподроме, который располагается в Беговом районе САО, состоится ежегодный праздник — открытие 184 скакового сезона.

В этот день гости смогут увидеть торжественный парад, в котором примут участие жокеи, наездники и представители классических видов конного спорта. Вниманию зрителей будет представлено выступление спортсменов олимпийских видов конного спорта.

Гости праздника смогут посмотреть фигурную езду русских троек — уникальной запряжки, на протяжении столетий являющаяся символом России. Кстати, прокатиться на тройке сможет любой желающий.

Также, в течение дня будут разыграны следующие традиционные призы: «Приз в честь дня Победы» для лошадей 4-х лет рысистых пород, «Мемориал Маршала Г. К. Жукова» для лошадей старшего возраста рысистых пород и «Приз имени Чесменского конного завода» для кобыл 4-х лет орловской породы.

Сбор гостей в 12.00 часов, начало торжественного парада в 13.00 часов.