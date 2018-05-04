Владимир Третьяк назвал самый быстрый автомобиль Ростовской области

Красная мечта любого автогонщика Ростовской области разгоняется до 200 км/ч за 5.9 секунд. Однако секретами делится Третьяк не торопится, обещает фолловерам больше уникальных машин в основном аккаунте. Бронзовый призер Кубка России по дрэг-рейсингу в классе FSA-2017 нередко публикует обзоры и фотографии заинтересовавших его автомобилей, да и в целом активно общается в соцсетях. Его посты о всех доработанных автомобилях города и обо всех этапах Чемпионата России по дрэг-рейсингу собирают тысячи просмотров. «Коротко, я живу дрэг-рейсингом.»— говорит гонщик.

https://youtu.be/hjcpezH-jIE