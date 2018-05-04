Финальные расклады в английской Премьер-лиге

Чемпионат Англии выкатился на финишную прямую, и ближайший тур может нам дать ответы на некоторые вопросы, ответы, на которые мы еще не знаем. Хотя, по чести сказать, знаем мы только ответ на вопрос, кто стал чемпионом.

Чемпионом стал «Манчестер Сити», но и у «горожан» есть «вкусная» задача на последние матчи сезона, они могут побить сразу три рекорда АПЛ: по количеству очков: рекорд — 95, у «Сити» — 93; по количеству побед: рекорд — 31, у «Сити» — 30; по количеству голов: рекорд — 103, у «Сити»— 102.

Нам известны две команды, которые уже точно сыграют в Лиге чемпионов: «Манчестер Сити» и "Манчестер Юнайтед" , который имеет отрыв в 11 очков от пятого места.

Мы знаем, какие два клуба уже точно сыграют в Лиге Европы: это лондонский «Арсенал», который второй год подряд финиширует ниже своих «заклятых» врагов из Северного Лондона -"Тоттенхэма", а также открытие этого сезона «Бёрнли», который занимает 7 место, но так как в финал Кубка Англии вышли команды из первой пятерки, то седьмое место автоматически стало пропуском в Лигу Европы. Теоретически «бордовых» могут по очкам нагнать «ириски», но при равенстве очков первым смотрят на разницу забитых и пропущенных голов. У «Бернли» она + 2 при 36 играх, а у «Эвертона» — 12. Как вы понимаете, такую разницу практически невозможно отыграть.

Что мы не знаем:

— Какие два из трех клубов: «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» сыграют в Лиге чемпионов. Пока расклад такой: 3 место — «Ливерпуль» 36 игр — 72 очка; 4 место — «Тоттенхэм» 35 игр — 71 очко; 5 место — «Челси» 35 игр — 66 очков. В ближайшем туре «Челси» дома сыграет как раз с «Ливерпулем», а «Тоттенхэм» отправится в гости к «Вест Бромвичу», который занимает последнее место в чемпионате. Казалось бы, это гарантированные три очка для гостей, но мы помним, как в позапрошлом сезоне «шпоры» приехали в гости к вылетевшему в Чемпионшип «Ньюкаслу» и разгромно проиграли 1:5. Это Англия, а она любит бороться до конца. В случае победы или ничьей мерсисайдцев с «синими», они гарантируют себе участие в Лиге чемпионов.

После выезда к «Челси» у «Ливерпуля» останется домашний матч против «Брайтона». У «Тоттенхэма» после «Вест Бромвича» останутся два домашних матча против «Ньюкасла» и «Лестера». А у «Челси» после матча с «Ливерпулем» домашняя игра против «Хаддерсфилда» и выезд в Ньюкасл.

Соответственно, неудачник битвы за Лигу чемпионов станет еще одним клубом Англии в Лиге Европы.

— Какие три клуба вылетят из премьер-лиги. А вот тут начинается самое интересное. На данный момент, теоретически и математически, даже, занимающий одиннадцатую позицию «Кристал Пэлас» не обеспечил себе место в лиге сильнейших на следующий год. Опять же с учетом разницы забитых и пропущенных голов. Самая тяжелая ситуация у «Сток Сити»: 36 игр, 19 место, 30 очков, с разницей голов: -33 и «Вест Бромвича», о котором шла речь выше, 36 игр, 20 место, 28 очков, с разницей: — 24. Но даже они в случае двух побед при поражениях конкурентов, могут выбраться на спасительные места от семнадцатого и выше. Проблема в том, что начиная с «Саутгемптона», который находится в зоне вылета на 18 месте с 32 очками и вплоть до 14 места, всем играть на одну игру больше, в отличие от «гончаров» и «дроздов». Забавность ситуации в том, что занимающий спасительное 17 место «Суонси», в ближайшем туре едет в гости к занимающему двенадцатое место «Борнмуту», который является одним из самых неудобных для «лебедей» соперников (из 7 последних матчей 5 поражений 2 ничьи и только одна победа). После чего «Суонси» ждут два домашних матча против прямых конкурентов в борьбе за выживание: «Саутгемптона» и «Сток Сити».

Битва за выживание только начинается.