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Во время ЧМ по футболу на левом берегу Воронежа запретят проезд грузовиков
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Во время ЧМ по футболу на левом берегу Воронежа запретят проезд грузовиков 

АиФ 11 минут назад
Фото: АиФ
Почти два месяца будет запрещено движение грузовых автомобилей вблизи стадиона «Локомотив», сообщили в пресс-службе мэрии.
В целях обеспечения безопасности во время Чемпионата мира по футболу с 1 июня и до 25 июля грузовикам запретят проезд на участках улиц Братской, Нариманова, Пугачёва, Халтурина и переулков Берегового и Нариманова.
Напомним, воронежские стадионы «Локомотив» и «Чайка» станут тренировочными базами во время Чемпионата мира по футболу. Как известно, в Воронеже к матчам будет готовиться сборная Марокко.
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