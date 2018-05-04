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Евгений Куйвашев открыл первую на Урале академию единоборств
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Евгений Куйвашев открыл первую на Урале академию единоборств 

Информационный портал Свердловской области 50 минут назад
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 4 мая принял участие в торжественном открытии первой на Урале академии единоборств.
«Сегодня мы все вместе открываем новую главу в истории спорта Свердловской области — мы делаем большой шаг навстречу нашей мечте: превратить Екатеринбург в столицу единоборств в России, в центр подготовки спортсменов международного класса», — заявил глава региона.
Академия единоборств — это проект «Русской медной компании», который стал первым спортивным объектом в Свердловской области, полностью ориентированным на развитие единоборств. На шести этажах спортивного комплекса разместились секции по 12 направлениям.
«Сегодня в Екатеринбурге историческое событие — открывается самый большой в стране центр единоборств. Я от всей души хочу поблагодарить всех причастных к этому событию — нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, Игоря Алексеевича Алтушкина — за возможность приходить нашим детям в совершенный дворец спорта. Здорово, что академия открывается в преддверии большого праздника Победы. Это символично, потому что спорт всегда закалял бойцов, которые и сделали нашу победу», — сказал прославленный боксер Конcтантин Цзю.
Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин показал Евгению Куйвашеву здание академии. На первом этаже располагаются зоны ресепшена, гардероба и спортивного бара, а также тренажерный зал, оборудованный современным спортивным инвентарем. Второй этаж адаптирован под зоны бокса, кроссфита и силового экстрима. На третьем этаже — зоны греко-римской борьбы, дзюдо, каратэ, а также зона восстановительной медицины, куда входит кабинет врача, сауна, массажный кабинет и ванна со льдом, где спортсмены после боя смогут быстрее восстановить свою физическую форму. На четвертом этаже — зоны ММА, тайского бокса, кикбоксинга, джиу-джитсу и грепплинга. На 5-6 этажах расположена «Арена РМК» вместимостью до 400 человек, где будут проходить соревнования, мастер-классы, взвешивания и т.д.
Сегодня же директором нового спортивного центра был назначен Иван Штырков — российский самбист и боец смешанных единоборств, бронзовый призер чемпионатов России по самбо, мастер спорта России.
В Свердловской области различными видами боевых искусств занимаются почти 23 тысячи человек. Глава региона считает, что с появлением академии единоборств профессиональных боксеров, дзюдоистов и борцов будет намного больше.
«Считаю, что основная задача академии — увлечь нашу молодежь идеологией спорта и здорового образа жизни, научить верить в себя и уважать других, вдохновить ребят на созидательную деятельность, чтобы любые бои велись только на ринге и завершались звуком гонга», — заявил губернатор.
Он поблагодарил Игоря Алтушкина за создание академии и за вклад в развитие спорта на Урале.
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