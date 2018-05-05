Прогнозы на РФПЛ. Ставки на матчи Локомотив — Зенит, Спартак — Ростов

«Спартак» одолеет «Ростов» в тайме и матче, в битве «Локомотива» с «Зенитом» хотя бы одна команда не забьёт.

«Локомотив» — «Зенит»

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.93 в БК «Фонбет» . (Сделать ставку).

До окончания сезона в РФПЛ остаётся всего пара туров, а борьба за высокие места в самом разгаре. До сих пор не ясно, кто будет представлять Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, и неизвестно главное — в чьих руках окажется Кубок чемпионов России. Соперники «Локомотива» по ходу нынешнего сезона делают всё возможное, чтобы красно-зелёные заняли первую строчку, но последние результаты коллектива Сёмина сильно настораживают. Выездное поражение от «Краснодара» и две домашние ничьи с «Ахматом» и «Уфой» при тотальной голевой засухе свидетельствуют о некой нервозности команды, в составе которой мало исполнителей, побеждавших в статусных турнирах.

Противостоять москвичам будет запутавшийся во внутренних разборках «Зенит», мечтающий вернуться в Лигу чемпионов. Манчини уже одной ногой на тренировках сборной Италии, атмосфера в клубе не отличается позитивом, и единственным приятным моментом стоит признать лишь посещаемость домашних матчей. Питерцы показывают свой самый скучный футбол за последние годы, но всё равно обладают, возможно, сильнейшим составом в лиге (хотя бы по качеству запасных и резервистов). Ещё 4-5 туров назад явным фаворитом выглядели бы хозяева, но теперь предсказать победителя встречи невероятно трудно.

В Черкизово ожидается аншлаг, обеим командам нужна победа, давление на футболистов и судей станет невероятно тяжёлым, и в такой обстановке встречи между российскими командами крайне редко выходят результативными. Цена ошибки в настолько значимом сражении слишком велика, и оба тренера основное внимание уделят оборонительным действиям. Насыщение центра поля приведёт к вязкой и тягучей борьбе, а количество контратак и свободных зон сведётся к минимуму. Что «Локомотив», что «Зенит» в текущем чемпионате слабо вскрывают позиционную оборону, полагаясь на другие аспекты игры.

Забросы, стандарты и попытки придумать что-то в численном меньшинстве — вот основные надежды на результативные действия в исполнении футболистов от Сёмина и Манчини. Если в данном матче случится гол, то это произойдёт из-за какого-нибудь грубого ляпа, судейской оплошности или после углового/штрафного. Сложно представить гениальную комбинацию от одной из атакующих линий в связи с чрезмерным волнением и большим количеством людей в центре поля.

Забитый мяч в данном противостоянии решает практически всё. Кто бы ни открыл счёт, отыграться будет архисложно. Любая команда, получившая преимущество, закопается у границ собственной штрафной так, что ничем её оттуда не вытащишь, а начиная с 70-й минуты у ведущего в счёте коллектива резко начнёт сводить ноги, ауты буду вбрасываться по 40 секунд и всё в таком духе.

За 7 последних дуэлей между «Локомотивом» и «Зенитом» в рамках РФПЛ отличиться сразу обеим командам удалось только один раз, да и то в Санкт-Петербурге. Ставка на то, что не забьёт хотя бы один коллектив, выглядит крайне перспективной в свете колоссальной важности матча, а также очной статистики. (Сделать ставку).

«Спартак» — «Ростов»

Ставка: победа «Спартака» в первом тайме и в матче за 2.3 в БК «Фонбет». (Сделать ставку).

Противостояние на арене «Открытие» начнётся уже после битвы между «Локомотивом» и «Зенитом», поэтому футболисты и тренерский штаб «Спартака» будут знать об итогах матча в Черкизово. Однако в любом случае красно-белым необходимо побеждать, чтобы сохранять преимущество в борьбе за Лигу чемпионов или цепляться за надежду о добыче титула.

После чудовищного отрезка из двух поражений в РФПЛ и вылета от «Тосно» в Кубке России Массимо Каррера усадил на лавку не только Глушакова, но и Комбарова, давая любителем различных теорий заговоров очередной повод для фантазий. Но перестановки в составе сработали, и благодаря голам Боккетти и Ханни красно-белым удалось увезти три очка из Перми.

«Ростов» наконец-то пришёл в себя и стал давать результат. В последних трёх встречах коллектив с берегов Дона одолел СКА и «Тосно», а также отстоял ничью с боевым «Рубином» Бердыева. Основная интрига, разумеется, связана с главным тренером южан. Карпину предстоит впервые в качестве рулевого одной из команд давать отпор «Спартаку», а болельщикам красно-белых придётся на время отказаться от веры в Валеру. Эмоциональная подоплёка определённо сыграет свою роль, ведь Валерий Георгиевич является достаточно экспрессивным наставником, сильным в мотивационной составляющей. И всё же кадровые ресурсы у оппонентов несопоставимы.

Исторически ростовчане ужасно играют на поле «Спартака» с точки зрения набора очков. Начиная с 2003 года соперники 13 раз встречались в родных стенах красно-белых, и гости только в одном случае смогли увезти ничью, а в остальных ситуациях терпели поражения. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга, но любителям слухов и загадок следует обратить внимание на факты. При данном арбитре коллектив Карреры в нынешнем чемпионате одержал пять побед в пяти матчах. При этом москвичи пробили пенальти дважды, а в свои ворота получили только один удар с «точки».

По всем раскладам «Спартак», скорее всего, победит, что и отражается в котировках букмекеров. У красно-белых более мастеровитый состав, сильнейшая мотивация, поддержка родных трибун, великолепная статистика матчей с «Ростовом» на своём поле. Для повышения коэффициента интересен для рассмотрения вариант с успехом москвичей по итогам первого тайма и, соответственно, в матче. (Сделать ставку).

Все последние четыре виктории, добытые коллективом Карреры, связаны с качественными действиями до наступления перерыва. «Амкар», «Ахмат», «Тосно» и «Рубин» оказывались в роли отыгрывающихся уже по истечении 45 минут (плюс добавленное время), а в дальнейшем ничего не могли предпринять с именитым соперником. Уверен, что красно-белым по силам выдать мощный старт поединка и спокойно довести дело до логического завершения.