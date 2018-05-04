Оглашение состава Франции на ЧМ-2018 перенесли из-за выхода «Марселя» в финал ЛЕ

Тренерский штаб сборной Франции перене дату объявления состава на чемпионат мира по футболу. Изначально главный тренер Дидье Дешам должен был назвать имена 23-х игроков 15 мая, теперь дату перенесли на 17 мая.

Перенос связан с выходом «Марселя» в финал Лиги Европы. Дешам планирует назвать состав после встречи провансальцев с «Атлетико» в финале ЛЕ, сообщает L'Equipe.