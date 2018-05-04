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Оглашение состава Франции на ЧМ-2018 перенесли из-за выхода «Марселя» в финал ЛЕ
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Оглашение состава Франции на ЧМ-2018 перенесли из-за выхода «Марселя» в финал ЛЕ 

SPORT24.ru 46 минут назад
Тренерский штаб сборной Франции перене дату объявления состава на чемпионат мира по футболу. Изначально главный тренер Дидье Дешам должен был назвать имена 23-х игроков 15 мая, теперь дату перенесли на 17 мая.
Перенос связан с выходом «Марселя» в финал Лиги Европы. Дешам планирует назвать состав после встречи провансальцев с «Атлетико» в финале ЛЕ, сообщает L'Equipe.
В составе «Марселя» играет шесть потенциальных участников ЧМ-2018. Это Стив Манданда, Адиль Рами, Флориан Товен, Димитри Пайе, Джордан Амави и Буна Сарр.
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