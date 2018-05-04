Клиент Amazon добился от Безоса возвращения украденного курьером щенка

В Великобритании клиент Amazon обвинил курьера компании в краже принадлежащего ему щенка черного миниатюрного шнауцера. Собака пропала после того как в дом доставили посылку. Об этом сообщил портал CNBS.

Сразу после инцидента пострадавший, 51-летний британский бизнесмен Ричард Гаттфилд, написал электронное письмо лично гендиректору компании Amazon Джефу Безосу . В тексте сообщения он рассказал, что его щенок по кличке Вилма пропал без вести сразу после доставки в дом посылки с собачим кормом курьером от упомянутой компании. В конце письма Гаттфилд потребовал немедленно вернуть ему питомца.

После обращения разгневанного владельца главе Amazon, его подчиненные занялись расследованием этого происшествия. Они разыскали курьера и забрали у него украденную собаку. После чего Вилму благополучно доставили домой законному владельцу.

По словам официального представителя Amazon, также связавшегося с Гаттфилдом по электронной почте, курьера отстранили от работы с доставкой посылок компании. Подобный инцидент он назвал «непростительным» и «не соответствующим стандартам компании».

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