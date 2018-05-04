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Ильзат Ахметов: «Наступает новый этап в моей карьере»
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Ильзат Ахметов: «Наступает новый этап в моей карьере» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Ильзат Ахметов в своем Интсграме заявил, что покидает "Рубин". В ходе сезона-2017/18 клуб из столицы Татарстана сменил юридическое лицо с МАУ «ФК Рубин» на ООО «ФК Рубин». 20-летний полузащитник отказался заключать договор с правопреемником прежнего работодателя.
"У всего есть начало и есть конец! Всевышний дал мне огромную возможность исполнить свою детскую мечту. Он дал мне возможность попасть в клуб с большой историей, с прекрасными болельщиками, а также замечательным городом и хорошими людьми. Для меня было честью и гордостью одевать футболку футбольного клуба «Рубин».
Наступает новый этап в моей карьере. Хотел бы выразить искреннюю человеческую благодарность всем тем, кто поддерживает меня! Было много разных ситуаций по отношению ко мне, но я никогда не буду держать зла на те или иные ситуации, и вас прошу, не держите на меня зла, я был всегда открыт и добр по отношению ко всем, с кем удостоился иметь какие-либо отношения и на первом месте всегда ставил человеческие принципы, которые для меня очень важны! Казань, я безмерно счастлив за эти незабываемые годы, за многие пережитые эмоции, за множество прекрасных событий и самое главное за встречу моих близких друзей, родных людей по духу!", — написал Ахметов.
Напомним, Ахметов в этом сезоне принял участие в 3 матчах основного состава, не отметившись результативными действиями. Также он провел 12 встреч за «молодежку» «Рубина», забив 8 мячей и получив 2 желтые карточки.
У всего есть начало и есть конец! Всевышний дал мне огромную возможность исполнить свою детскую мечту. Он дал мне возможность попасть в клуб с большой историей, с прекрасными болельщиками, а также замечательным городом и хорошими людьми. Для меня было честью и гордостью одевать футболку футбольного клуба «Рубин». Наступает новый этап в моей карьере и Иншаллах дальше только больше ☝🏾 Все, что не делается, все делается по Воле Аллаха и все делается к лучшему! Все, что хотел Аллаh, обязательно будет, и в то время, в которое Он хотел существования этого. А если Аллаh не хотел, чтобы что-нибудь было, — этого никогда не будет. Аллаh сказал в Хадисе-Кудсий означающее: «О Мухаммад! То, что предопределено Мной, — неизменно». Хотел бы выразить искреннюю человеческую благодарность всем тем, кто поддерживает меня! Было много разных ситуаций по отношению ко мне, но я никогда не буду держать зла на те или иные ситуации, и Вас прошу, не держите на меня зла, я был всегда открыт и добр по отношению ко всем, с кем удостоился иметь какие-либо отношения и на первом месте всегда ставил человеческие принципы, которые для меня очень важны! Казань, я безмерно счастлив за эти незабываемые годы, за многие пережитые эмоции, за множество прекрасных событий и самое главное за встречу моих близких друзей, родных людей по духу!Ценю и храню в сердце все то, что было со мной, в ставшем для меня родном городе🙌🏾 Благодарю Всевышнего Аллаhа Милостивого за все дарующие блага и за каждый новый день! До скорых встреч!❤💚
Публикация от Il'zat Akhmetov (@akhmetov85) 4 Май 2018 в 2:14 PDT
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