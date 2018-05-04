Гризманн — о финале Лиги Европы: «Пришло моё время завоевать трофей»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассчитывает, что «матрасники» победят французский «Марсель» в финале Лиги Европы. Встреча состоится 16 мая.

"Нужно просто взять и победить в финале. Мы должны показать наш лучший футбол и выиграть Лигу Европы. Было очень трудно дойти до решающего матча, осталось сделать последний и самый важный шаг. Пришло мое время завоевать трофей", — приводит слова форварда Goal.

Напомним, в полуфинале турнира «Атлетико» по сумме двух встреч одолел лондонский «Арсенал» (1:1, 1:0).