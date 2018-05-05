Ещё
Гризманн: «Пришло моё время выиграть трофей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гризманн: «Пришло моё время выиграть трофей» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн надеется, что в финале Лиги Европы ему удастся прервать свою трофейную засуху.
"Пришло моё время выиграть трофей. Нам нужно собраться и победить в этом финале. Мы постараемся сделать всё правильно и выиграть Лигу Европы. Дойти до финала было очень сложно, но мы бились за это в каждом матче" — цитирует 27-летнего француза Goal.com.
Отметим, что Гризманну пока удалось стать обладателем только Суперкубка Испании в 2014 году.
Напомним, что в финале Лиги Европы «Атлетико» сыграет с «Марселем».
Soccer News: последние новости
Классон признан лучшим игроком "Краснодара" в апреле Официально: Косиельни пропустит ЧМ-2018 Рамос рассказал о тактике "Реала" на ответную игру против "Баварии"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой24
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе39
Сборная России разгромила Францию78
Сборная Дании по хоккею вырвала победу у Германии
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение