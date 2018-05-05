Гризманн: «Пришло моё время выиграть трофей»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн надеется, что в финале Лиги Европы ему удастся прервать свою трофейную засуху.

"Пришло моё время выиграть трофей. Нам нужно собраться и победить в этом финале. Мы постараемся сделать всё правильно и выиграть Лигу Европы. Дойти до финала было очень сложно, но мы бились за это в каждом матче" — цитирует 27-летнего француза Goal.com.

Отметим, что Гризманну пока удалось стать обладателем только Суперкубка Испании в 2014 году.

Напомним, что в финале Лиги Европы «Атлетико» сыграет с «Марселем».