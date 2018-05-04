Ещё
Юная спортсменка центра «Космос» заняла призовое место по тхэквондо
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россияне громят французов
Россияне громят французов

Юная спортсменка центра «Космос» заняла призовое место по тхэквондо 

Вестник района Гагаринский 37 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Юная спортменка Анастасия Глотова приняла участие в IV-Всероссийском турнире «НИКА» по тхэквондо и заняла в нем третье место. Соревнования проходили в Одинцово.
Сотрудники спортивного центра «Космос», от которого выступала девочка, подчеркнули важность этого вида спорта для представительниц прекрасного пола.
«Кто сказал, что тхэквондо только для мальчиков? Девочки, которые занимаются этим видом спорта, тренируют выносливость, силу и ловкость, а в непредвиденных ситуациях точно сумеют постоять за себя.
А ещё они очень активные и целеустремлённые Наша очаровательная спортсменка Глотова Анастасия участвовала в IV-Всероссийском турнире «НИКА» по тхэквондо, который проходил в Одинцово, и заняла 3 место! Это здорово! Поздравляем!» — написали наставники юных спортсменов в одной из социальных сетей.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Шахматистка школа им. Ботвинника завоевала золотую медаль первенства России Научно-познавательная программа «Космонавтика» открыла ребятам новый мир Забег "Верста Победы" состоится 9 мая в Тропаревском парке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала39
Россияне громят французов
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
Стали известны доходы Нурмагомедова
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение