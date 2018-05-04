Юная спортсменка центра «Космос» заняла призовое место по тхэквондо

Юная спортменка Анастасия Глотова приняла участие в IV-Всероссийском турнире «НИКА» по тхэквондо и заняла в нем третье место. Соревнования проходили в Одинцово.

Сотрудники спортивного центра «Космос», от которого выступала девочка, подчеркнули важность этого вида спорта для представительниц прекрасного пола.

«Кто сказал, что тхэквондо только для мальчиков? Девочки, которые занимаются этим видом спорта, тренируют выносливость, силу и ловкость, а в непредвиденных ситуациях точно сумеют постоять за себя.

А ещё они очень активные и целеустремлённые Наша очаровательная спортсменка Глотова Анастасия участвовала в IV-Всероссийском турнире «НИКА» по тхэквондо, который проходил в Одинцово, и заняла 3 место! Это здорово! Поздравляем!» — написали наставники юных спортсменов в одной из социальных сетей.