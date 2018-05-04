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Тренировки клуба «Нордик-Бутово» возобновятся 10 мая
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Тренировки клуба «Нордик-Бутово» возобновятся 10 мая 

Вестник Бутова 35 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Неутомимых скандинавских ходоков из клуба «Нордик-Бутово» не остановили ни зимние морозы, ни весенние лужи. Перерыв в тренировках был взят лишь сейчас — на период майских праздников.
Свои тренировки клуб «Нордик-Бутово» возобновит после Дня Победы. На своё первое послепраздничное занятие бутовские ходоки соберутся в четверг, 10 мая, в полдень. Сбор членов клуба пройдёт на уже привычном месте — в парке на пересечении бульвара Дмитрия Донского и улицы Академика Глушко. Впрочем, даже сейчас часть бутовских спортивных ходоков не бросает тренировки, продолжая заниматься самостоятельно.
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