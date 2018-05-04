Имена более 40 погибших в 1943 году танкистов увековечили в Минводах

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 мая. / ТАСС /. Мемориальную доску с именами 41 танкиста 140 бригады, которые погибли 12 января 1943 года при освобождении Минеральных Вод, открыли в пятницу в хуторе Утренняя Долина. Доску установили на открытом более 60 лет назад памятнике, сообщает пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

"Теперь на мемориале две памятные доски: на первой — имена 111 танкистов, которых удалось установить на момент открытия памятника в 1957 году. А на второй — фамилии еще 41 танкиста из этой же 140 бригады, имена которых удалось найти только сейчас", — сообщили в пресс-службе.

На мероприятие в небольшой хутор с населением в 60 человек приехали около 300 гостей. Среди них — ветераны Великой Отечественной Войны, депутаты, представители краевого правительства. «Вот уже 40 лет каждый май сюда приезжает и брат погибшего здесь танкиста Василия Москаленко Николай Дмитриевич Москаленко из села Нины Советского района края», — говорится в сообщении.

Имена героев, место призыва, их воинские части нашли в материалах Минобороны России и на интернет-ресурсах поисковики Андрей Бекичев из Минвод и Лариса Бартеньева из Санкт-Петербурга. Самому старшему из списка погибших было 37 лет, самыми младшими были 19-летние призывники. Много уроженцев Украинской ССР, Белорусской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР, есть башкиры, астраханцы, рязанцы. Реконструкцию памятника провела компания «Газпром трансгаз Ставрополь».

"Можно сказать, что те «похоронки», которые более 70 лет не могли доставить родным пропавших без вести, сегодня вручают детям и внукам найденных солдат. Горжусь, что наши минераловодские поисковики заражают своим энтузиазмом молодежь, передают им эту поисковую эстафету. Будем помнить, и будем продолжать искать", — сказал на открытии глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев

По данным краеведов, утром 12 января 1943 года передовой отряд 140-й отдельной танковой бригады, попал в засаду отступающего противника в местечке между хуторами Утренняя Долина и Новотарка близ города Минеральные Воды. Неравный бой с превосходящими силами гитлеровцев длился полтора часа, пока не подоспели основные силы советских войск. Установлено, что в братской могиле тогда похоронили 370 человек, которые погибли, освобождая хутор, но еще о 218 бойцах до сих пор ничего неизвестно. «Всего за 2 года в Минераловодском округе увековечили 53 имени ранее безвестных бойцов, и еще более 200 имен минераловодские поисковики-добровольцы уже нашли в архивах Минобороны», — сообщили в пресс-службе.