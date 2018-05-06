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Новые фамилии появятся над братской могилой на Ставрополье
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Новые фамилии появятся над братской могилой на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 46 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Долгое время на братской могиле значилось 111 фамилий воинов 140-й танковой бригады. В паспорте захоронения была та же цифра. Но недавно «Поисковое движение России» обнаружило донесения о потерях Красной Армии в этом районе, и список пришлось дополнять.
«Мы установили имена ещё 41 погибшего в бою у хутора Новотатарский 12 января 1943 года, — рассказал минераловодский поисковик Андрей Бекичев. — Большинство — из 140-й танковой бригады. Но мы нашли также донесение о потерях 207-й танковой бригады. В нём местом захоронения десяти человек указано «с. Утренняя». Причём одного из них раньше причисляли к 140-й бригаде, и его фамилия была в паспорте захоронения».
В дополнительном перечне — солдаты со всего Советского Союза. Их имена опубликованы на сайте администрации Минераловодского городского округа. А полный список известных на данный момент солдат будет в новом паспорте захоронения и на мемориальной доске, которая откроется в Утренней Долине 4 мая.
Местные жители всегда говорили, что там покоится гораздо больше, чем 111 воинов, ведь их останки находили и за пределами могилы, когда устанавливали электрические столбы. Поисковикам удалось найти паспорт захоронения, датированный 1953 годом, и там действительно указано не 111, а 370 погибших.
Жестокий бой завязался 12 января 1943 года. Красная Армия наступала, а немцы откатывались назад. Почему же потери были такими огромными? Подробностей в рассекреченных журналах боевых действий поисковики пока не обнаружили. Возможно, танкисты попали в засаду.
Некоторых убитых занесло снегом, и старожилы рассказывали, что весной, уже после освобождения от фашистов, по полю боя ходили хуторяне, вилами собирали останки погибших и складывали в братскую могилу.
Несколько танкистов, упомянутых в донесениях о потерях, оказались живы, судя по сведениям в общей базе участников Великой Отечественной войны.
«Как это могло произойти? Часть прошла, посчитала потери после боя. По списочному составу проверили — некоторых солдат нет. Если не видели, как погиб, написали: пропал без вести. А он, может быть, отошёл от контузии, добрался до госпиталя, и его отправили служить в другую часть, — предполагает Андрей Бекичев. — Об одном офицере из донесения есть информация, что он был награждён в августе 1943 года. А в наградном листе указано ранение в январе 1943 года в Минводах».
Немецкие части тоже несли потери. Но их хоронили отдельно. Ближайшее к Утренней Долине немецкое погребение — в селе Марьины Колодцы.
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